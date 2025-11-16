Маск анонсировал «уничтожение бедности» с помощью робота Optimus
Робот-гуманоид Optimus от Tesla «уничтожит бедность», объявил основатель компании Илон Маск.
«Optimus уничтожит бедность и обеспечит всеобщий высокий доход для всех», – написал он в X.
12 ноября Маск заявил, что через 20 лет люди смогут «жить вечно», перенеся сознание в андроида. Маск связал эту идею со своими проектами – стартапом Neuralink, разрабатывающим интерфейс «мозг-компьютер», и робототехнической программой Tesla Optimus, которая создает человекоподобных роботов.
По его словам, если процесс будет безопасным и позволит людям сохранять воспоминания или улучшать способности, «многие захотят сделать это».