Маск анонсировал «уничтожение бедности» с помощью робота Optimus

Ведомости

Робот-гуманоид Optimus от Tesla «уничтожит бедность», объявил основатель компании Илон Маск.

«Optimus уничтожит бедность и обеспечит всеобщий высокий доход для всех», – написал он в X.

12 ноября Маск заявил, что через 20 лет люди смогут «жить вечно», перенеся сознание в андроида. Маск связал эту идею со своими проектами – стартапом Neuralink, разрабатывающим интерфейс «мозг-компьютер», и робототехнической программой Tesla Optimus, которая создает человекоподобных роботов.

По его словам, если процесс будет безопасным и позволит людям сохранять воспоминания или улучшать способности, «многие захотят сделать это».

