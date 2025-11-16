Эксперты предупредили о рисках замены младшего персонала на ИИ

Эксперты предупредили о рисках замены младшего персонала на ИИТакие меры могут привести к дефициту опытных специалистов в будущем
Крупные компании, включая Amazon, Accenture и Duolingo, все чаще объявляют о сокращении рабочих мест на фоне активного внедрения искусственного интеллекта (ИИ). Первыми под удар попадают младшие и начальные позиции, что ставит под угрозу сохранение традиционных программ для выпускников и стажеров, сообщает CNBC со ссылкой на опрошенных экспертов.
Обеспокоенность способностью ИИ выполнять работу начинающих специалистов растет. Согласно опросу CIPD, 62% работодателей в Великобритании ожидают сокращения младших и административных ролей из-за автоматизации. Данные Revelio Labs показывают, что в США с января 2023 г. количество вакансий для начинающих специалистов сократилось на 35%.
Эксперты предупреждают, что отказ от найма младших сотрудников может иметь долгосрочные негативные последствия для бизнеса. Гендиректор рекрутинговой компании Robert Walters в Северной Америке и Великобритании Крис Элдридж указывает, что младшие позиции являются «питательной средой для лидеров будущего». Чрезмерное сокращение таких позиций может привести к «кадровому коллапсу» и к резкому росту затрат на наем опытных специалистов в будущем.
Еще один риск – потеря связи с потребителями и современной культурой. Профессор Оксфордского института интернета Фабиан Стефани отмечает, что молодые сотрудники выступают в роли «моста между поколениями», привнося свежие идеи и новые перспективы. Без них компания рискует превратиться в «организацию для пожилых», утратившую актуальность.
Кроме того, начинающие специалисты являются носителями корпоративной культуры и знаний. Как отметил Элдридж, они «впитывают лучшие стороны бизнеса» и, задавая неудобные вопросы, помогают компании оставаться в тонусе. Потеря этого кадрового резерва может нанести ущерб культурной среде и долгосрочной эффективности организации.
В октябре основатель Tesla и SpaceX Илон Маск спрогнозировал, что в будущем искусственный интеллект и роботы займут все рабочие места, в результате чего людям уже не нужно будет работать. Об этом он сообщил в соцсети X, комментируя планы Amazon по автоматизации до 75% рабочих процессов, что может привести к замене до 600 000 рабочих мест в течение восьми лет. Маск считает, что, благодаря внедрению ИИ, люди смогут заниматься тем, что им нравится, например, выращивать овощи вместо их покупки.