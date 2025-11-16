Эксперты предупредили о рисках замены младшего персонала на ИИ

В октябре основатель Tesla и SpaceX Илон Маск спрогнозировал, что в будущем искусственный интеллект и роботы займут все рабочие места, в результате чего людям уже не нужно будет работать. Об этом он сообщил в соцсети X, комментируя планы Amazon по автоматизации до 75% рабочих процессов, что может привести к замене до 600 000 рабочих мест в течение восьми лет. Маск считает, что, благодаря внедрению ИИ, люди смогут заниматься тем, что им нравится, например, выращивать овощи вместо их покупки.