Нидерландские банки сократят тысячи рабочих мест в связи с внедрением ИИ

Bloomberg пишет, что сейчас банки сталкиваются с двойной проблемой. С одной стороны, им приходится компенсировать падение прибыли из-за снижения процентных ставок и одновременно выделять средства на развитие ИИ, которые не всегда сразу повышают эффективность. Многие руководители уже сейчас запустили проекты по переподготовке персонала, чтобы задействовать нанятых сотрудников. Во многом это объясняется тем, что квалифицированный технический персонал – дорогостоящий для компаний.