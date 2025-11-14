Нидерландские банки сократят тысячи рабочих мест в связи с внедрением ИИ
Сотрудники банков в Нидерландах сталкиваются с сокращениями из-за активного внедрения технологий искусственного интеллекта, пишет Bloomberg.
Государственный банк ASN Bank к концу 2026 г. сократит до 950 должностей. В 2025 г. банк ввел мораторий на найм новых сотрудников и только за III квартал сократил почти 700 штатных должностей. В октябре в группе компаний ING (ING Groep N.V.) заявили, что почти 1000 позиций находятся под угрозой из-за «цифровизации, ИИ и меняющихся потребностей клиентов».
Bloomberg пишет, что сейчас банки сталкиваются с двойной проблемой. С одной стороны, им приходится компенсировать падение прибыли из-за снижения процентных ставок и одновременно выделять средства на развитие ИИ, которые не всегда сразу повышают эффективность. Многие руководители уже сейчас запустили проекты по переподготовке персонала, чтобы задействовать нанятых сотрудников. Во многом это объясняется тем, что квалифицированный технический персонал – дорогостоящий для компаний.
По данным Bloomberg Intelligence, представленным в начале года, в ближайшие три-пять лет мировые банки сократят до 200 000 рабочих мест из-за развития ИИ. Наибольшему риску подвержены бэк-офис, мидл-офис и операционные подразделения. Главные информационные и технологические директора, опрошенные агентством, в среднем ожидают сокращения численности своих сотрудников на 3%.