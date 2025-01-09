Bloomberg: 200 000 сотрудников банков на Уолл-Стрит могут быть уволены из-за ИИ

Главные информационные и технологические директора, опрошенные агентством, в среднем ожидают сокращения численности своих сотрудников на 3%. Наибольшему риску подвержены бэк-офисы, миддл-офисы и операционные службы. Изменения также могут коснуться клиентского сервиса, так как боты будут управлять функциями обслуживания клиентов, а обязанности по идентификации клиентов окажутся под угрозой. Почти четверть из 93 респондентов прогнозируют более резкое сокращение численности – от 5% до 10%. В 2027 г. банки могут получить прибыль до 17% выше, чем без внедрения ИИ, что добавит до $180 млрд к их общему доходу благодаря повышению производительности.