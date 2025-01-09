Bloomberg: 200 000 сотрудников банков на Уолл-Стрит могут быть уволены из-за ИИ
Банки на Уолл-Стрит в лице Citigroup, JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs могут пойти на сокращение до 200 000 сотрудников в течение нескольких лет из-за того, что их задачи возьмет на себя искусственный интеллект (ИИ), сообщает Bloomberg в своем исследовании.
Главные информационные и технологические директора, опрошенные агентством, в среднем ожидают сокращения численности своих сотрудников на 3%. Наибольшему риску подвержены бэк-офисы, миддл-офисы и операционные службы. Изменения также могут коснуться клиентского сервиса, так как боты будут управлять функциями обслуживания клиентов, а обязанности по идентификации клиентов окажутся под угрозой. Почти четверть из 93 респондентов прогнозируют более резкое сокращение численности – от 5% до 10%. В 2027 г. банки могут получить прибыль до 17% выше, чем без внедрения ИИ, что добавит до $180 млрд к их общему доходу благодаря повышению производительности.
Восемь из десяти респондентов ожидают, что генеративный ИИ увеличит производительность и доходы как минимум на 5% в течение следующих трех-пяти лет. Банки, которые на протяжении многих лет модернизировали свои IT-системы для ускорения процессов и снижения затрат после финансового кризиса, активно осваивают новое поколение инструментов ИИ для дальнейшего повышения производительности.
Citi сообщила в своем отчете в июне о том, что ИИ вероятнее всего заменит больше рабочих мест в банковской сфере, чем в любом другом секторе. По данным Citi, около 54% рабочих мест в банковской сфере имеют высокий потенциал для автоматизации.Тем не менее, многие компании подчеркивают, что изменения приведут не к полному замещению ролей технологиями, а к их трансформации.