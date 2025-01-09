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Bloomberg: 200 000 сотрудников банков на Уолл-Стрит могут быть уволены из-за ИИ

Ведомости

Банки на Уолл-Стрит в лице Citigroup, JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs могут пойти на сокращение до 200 000 сотрудников в течение нескольких лет из-за того, что их задачи возьмет на себя искусственный интеллект (ИИ), сообщает Bloomberg в своем исследовании.

Главные информационные и технологические директора, опрошенные агентством, в среднем ожидают сокращения численности своих сотрудников на 3%. Наибольшему риску подвержены бэк-офисы, миддл-офисы и операционные службы. Изменения также могут коснуться клиентского сервиса, так как боты будут управлять функциями обслуживания клиентов, а обязанности по идентификации клиентов окажутся под угрозой. Почти четверть из 93 респондентов прогнозируют более резкое сокращение численности – от 5% до 10%. В 2027 г. банки могут получить прибыль до 17% выше, чем без внедрения ИИ, что добавит до $180 млрд к их общему доходу благодаря повышению производительности.

Восемь из десяти респондентов ожидают, что генеративный ИИ увеличит производительность и доходы как минимум на 5% в течение следующих трех-пяти лет. Банки, которые на протяжении многих лет модернизировали свои IT-системы для ускорения процессов и снижения затрат после финансового кризиса, активно осваивают новое поколение инструментов ИИ для дальнейшего повышения производительности.

Citi сообщила в своем отчете в июне о том, что ИИ вероятнее всего заменит больше рабочих мест в банковской сфере, чем в любом другом секторе. По данным Citi, около 54% рабочих мест в банковской сфере имеют высокий потенциал для автоматизации.Тем не менее, многие компании подчеркивают, что изменения приведут не к полному замещению ролей технологиями, а к их трансформации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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