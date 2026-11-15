Российские военные поразили электроподстанцию в Ровенской области

По данным ведомства, поражена электроподстанция в населенном пункте Великие Межиричи Ровенской области, обеспечивающая работу логистических центров ВСУ. В порту Черноморск Одесской области удар был нанесен по паромному терминалу, управлению порта и электроподстанции, задействованным в разгрузке военных грузов. Кроме того, в море поражено судно-сухогруз, доставлявшее в порт Одесса военные грузы и грузы двойного назначения.