Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,301-0,93%KAZT359,6+1,07%TGKN0,0040%IMOEX2 514,04+0,1%RTSI964,04+0,1%RGBI112,08+0,13%RGBITR780,55+0,22%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Российские военные поразили электроподстанцию в Ровенской области

Антон Потоков

Вооруженные силы РФ в ночь на 15 ноября продолжили наносить удары беспилотниками по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, поражена электроподстанция в населенном пункте Великие Межиричи Ровенской области, обеспечивающая работу логистических центров ВСУ. В порту Черноморск Одесской области удар был нанесен по паромному терминалу, управлению порта и электроподстанции, задействованным в разгрузке военных грузов. Кроме того, в море поражено судно-сухогруз, доставлявшее в порт Одесса военные грузы и грузы двойного назначения.

Также, по сообщению Минобороны, поражены два железнодорожных локомотива в районе станции Днепропетровск, использовавшихся для перевозки грузов для ВСУ.

14 ноября армия России нанесла удары по объектам портовой инфраструктуры и морским судам, которые задействованы в интересах ВСУ. ВС РФ также поразили электроподстанцию в населенном пункте Прилуки в Черниговской области.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её