МИД РФ призвал к созданию общеконтинентального контура безопасности в Евразии

Как отметил дипломат, продвижение концепции евразийской безопасности показывает, что Россия осознает значение общеконтинентального сотрудничества – с участием стран и организаций, находящихся в Евразии, – в условиях становления многополярного мира. По словам Трофимова, инициатива должна помочь найти адекватные способы обеспечить устойчивое и предсказуемое развитие континента. Он также указал на важность предметно думать о том, как не дать очагам напряженности перерасти в масштабные конфликты, не допустить в будущем кризисов и исключить опасное соперничество мировых держав и региональных лидеров.