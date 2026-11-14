МИД РФ призвал к созданию общеконтинентального контура безопасности в Евразии

МИД РФ призвал к созданию общеконтинентального контура безопасности в ЕвразииРоссия готова привлечь к нему все заинтересованные страны
Москва предлагает создать общеконтинентальную систему безопасности в Евразии, привлекая все страны, в том числе членов ЕС и НАТО, готовых отказаться от враждебного курса. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов, пишет ТАСС.
Как отметил дипломат, продвижение концепции евразийской безопасности показывает, что Россия осознает значение общеконтинентального сотрудничества – с участием стран и организаций, находящихся в Евразии, – в условиях становления многополярного мира. По словам Трофимова, инициатива должна помочь найти адекватные способы обеспечить устойчивое и предсказуемое развитие континента. Он также указал на важность предметно думать о том, как не дать очагам напряженности перерасти в масштабные конфликты, не допустить в будущем кризисов и исключить опасное соперничество мировых держав и региональных лидеров.
Посол по особым поручениям отметил, что многокомпонентная архитектура безопасности по мере формирования станет «страховочной сеткой», гарантирующей равную и неделимую безопасность, когда укрепление безопасности одних стран не угрожает другим.
Трофимов подчеркнул, что Россия выступает за активизацию диалога между многосторонними организациями Евразии – ОДКБ, СНГ, ШОС, АСЕАН, ССАГПЗ и другими, – которые уже занимаются вопросами безопасности, и работает над сопряжением их возможностей.
Дипломат сообщил, что вместе с Белоруссией Россия продвигает идею Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке – политико-правового документа, который обозначил бы рамки межгосударственных отношений на континенте, прежде всего в сфере безопасности, на основе суверенного равенства государств и признания культурно-цивилизационного многообразия. По его словам, Россия приглашает к диалогу заинтересованные государства.
Подготовка текста хартии началась на встрече высокого уровня 25 сентября в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. По словам Трофимова, эта работа может занять продолжительное время.
10 ноября на церемонии открытия Международного форума обеспечения коллективной безопасности глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обладает своим позиционным документом о том, как должна выглядеть новая архитектура безопасности в Евразии, не ущемляющая ничьих интересов. Министр сказал, что надеется, что у администрации США хватит решимости продолжать диалог с Россией «с прицелом на достижение честного баланса интересов, когда ничья безопасность не будет ущемляться». По его словам, предстоит понять, как это сделать.