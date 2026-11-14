Чернышенко: разработки российских исследователей поддерживают военных
Разработки российских исследователей оказывают поддержку военнослужащим в зоне проведения спецоперации. Об этом на церемонии награждения победителей IV сезона Всероссийского конкурса «Изобретатель года» заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«Мы все не можем рассказывать, но уже реальные изобретения наших изобретателей, наших ученых оказывают существенную поддержку нашим бойцам (спецоперации). И нужно продолжать как можно больше предпринимать усилий, чтобы быстрее ваши разработки доходили до наших бойцов», – сказал он.
Особое значение, по словам вице-премьера, имеют изобретения, которые «работают на обеспечение безопасности, обороны России». Чернышенко поблагодарил изобретателей за разработки и отметил, что работа в этом направлении будет продолжена.
12 октября Минобороны РФ сообщило о создании сервиса для обучения искусственного интеллекта военного назначения на основе данных о боевом применении беспилотников. Сервис предоставляет разработчикам беспилотных систем доступ к специализированному хранилищу видеоматериалов, полученных в ходе применения FPV-дронов, а также беспилотников коптерного и самолетного типов. Данные используются для обучения нейросетей.