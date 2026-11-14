Чернышенко: разработки российских исследователей поддерживают военных

«Мы все не можем рассказывать, но уже реальные изобретения наших изобретателей, наших ученых оказывают существенную поддержку нашим бойцам (спецоперации). И нужно продолжать как можно больше предпринимать усилий, чтобы быстрее ваши разработки доходили до наших бойцов», – сказал он.