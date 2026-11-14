Единое пособие на детей проиндексируют на 6,8% с 1 января

Она отметила, что никаких заявлений писать не нужно. Если семья уже получает пособие, с нового года выплаты просто будут больше. Право на единое пособие имеют семьи, среднедушевой доход которых не превышает прожиточного минимума. Парламентарий пояснила, что Социальный фонд анализирует уровень доходов, имущества, а также причины, по которым члены семьи не получают заработок.