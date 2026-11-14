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Главная / Общество /

Единое пособие на детей проиндексируют на 6,8% с 1 января

Ася Султанова

Единое пособие на детей с 1 января 2027 г. автоматически проиндексируется на 6,8%. Об этом рассказала ТАСС первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Дарья Лантратова.

Она отметила, что никаких заявлений писать не нужно. Если семья уже получает пособие, с нового года выплаты просто будут больше. Право на единое пособие имеют семьи, среднедушевой доход которых не превышает прожиточного минимума. Парламентарий пояснила, что Социальный фонд анализирует уровень доходов, имущества, а также причины, по которым члены семьи не получают заработок.

С 1 апреля 2027 г. при назначении единого пособия на детей будут учитывать обороты по банковским счетам. 

с 1 января 2027 г. минимальный заработок для получения пособия составит 10 МРОТ в год. Это требование не коснется граждан с объективными причинами отсутствия дохода, в частности беременных женщин, родителей детей до трех лет и людей с инвалидностью.

22 мая вступили в силу новые правила сохранения единого пособия для многодетных семей. Они позволяют продолжить получать выплату, если среднедушевой доход семьи превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%.

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