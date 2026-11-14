Харакири для сотрудников Виталика Бутерина: новости, которые вы могли пропустить

В Перу победителя местных выборов выбирают, подбрасывая монетку на «орла или решку». Правда, только если у претендентов оказалось равное количество голосов. Так, в перуанском городе Кониме на выборах мэра два кандидата набрали по 671 голос каждый. Второй тур проводить слишком дорого. Поэтому в пункте 6 статьи 26 Закона о муниципальных выборах Перу прописано, что кандидат в таких случаях выбирается жеребьевкой. Раньше в каждом населенном пункте сами решали, как ее провести. Но 28 октября 2026 г. Национальное избирательное жюри Перу законодательно прописало всю процедуру. Кандидаты тянут листки с цифрами, чтобы определить, кому предстоит назвать сторону монеты – орла или решку. Потом член избиркома подбрасывает монетку и надеется, что она не завалится в какую-нибудь щель в полу. На местных выборах в Перу регулярно случаются ситуации, когда два соперника набирают равное количество голосов.