Харакири для сотрудников Виталика Бутерина: новости, которые вы могли пропустить

Харакири для сотрудников Виталика Бутерина: новости, которые вы могли пропуститьРоботы-охранники поступают в продажу, гипноз применили в кинотеатре
На этой неделе стало известно, что наказание за нарушения в Ethereum Foundation – сеппука, фирмы выпускают все новых роботов-охранников, в Нидерландах решили привлечь зрителей в кино обещанием, что они забудут сюжеты любимых фильмов перед повторным просмотром, бренд Ким Кардашьян не угодил фанатам, соцсети Марка Цукерберга вычисляют подростков по всему миру с помощью ИИ.
Зачем гипноз нужен кинотеатру
Зрителей загипнотизировали, чтобы они забыли сюжет любимого фильма и смотрели его как будто впервые. 9 ноября сеть кинотеатров Pathé провела необычный эксперимент в Гааге. Она пригласила гипнотизера, чтобы тот провел 30-минутный групповой сеанс перед показом фильма «Интерстеллар» и заставил зрителей, уже смотревших это кино, забыть сюжет. Участвовать в эксперименте вызвалось 1300 человек, из них отобрали 30. Судя по отзывам, в основном идея провалилась. Хотя некоторые подопытные признались, что отдельные знакомые сцены все же выпали у них из памяти.
Харакири прописано в контракте
Виталик Бутерин настаивает, чтобы провинившиеся сотрудники сделали сеппуку – это прописано в официальных документах Ethereum Foundation. Несогласных с этим правилом увольняют, уверяет бывшая сотрудница Кейлин Фултон, известная в сети под ником Nixo. Она подала в суд Колорадо на Ethereum Foundation и Виталика Бутерина. По ее версии, в феврале руководство разослало сотрудникам проект нового EF Mandate – нечто вроде конституции фонда.
Среди прочего там был раздел «Source Seppuku License»: нарушившие принципы фонда работники должны «лишить себя жизни с помощью меча». Сотрудники возмутились, но безрезультатно: в окончательной версии, опубликованной 13 марта, пункт остался. Перед работниками поставили выбор: подписать документ или уволиться по собственному желанию.
В ответ Фултон вместе с коллегой Трентом Ван Эппсом составили открытое письмо, которое подписало 53 человека. Они протестовали против сеппуку и ряда других положений, но в основном поддерживали мандат. Компания вроде бы удовлетворилась этим и перестала требовать письменного согласия со всеми пунктами. Но 6 апреля Фултон и Ван Эппс были уволены без объяснения причин. Фултон уверяет, что у нее есть запись разговора с Бутериным, где тот объясняет ей: если уступить одному сотруднику, то и другие примутся выдвигать свои требования. Фултон считает это доказательством, что ее уволили за организацию коллективного протеста.
Наш робот нас бережет…
Amazon выпускает в продажу роботов-охранников. В этом месяце гигант зарегистрировал бренд Ring Robotics и предложил две модели. Drone Cam за $250 – квадрокоптер с видеокамерой, патрулирующий помещение по заданному маршруту. Если сработает сигнализация, он слетает и проверит подозрительное место. Или же можно с его помощью убедиться, что уходя из квартиры, вы выключили утюг, газ и закрыли окна. Летающий охранник поступит в продажу в январе 2027 г.
Второй робоохранник Rover Cam двигается на колесах и предназначен в первую очередь для бизнеса. Он снимает все на 360 градусов вокруг себя и способен поднимать камеру, чтобы заглянуть на стол или посмотреть над стеллажом. Оснащен сиреной для отпугивания воров и аудиосистемой, с помощью которой владелец бизнеса может с ними поговорить. Доступен с декабря 2026 г. за $1000.
Между тем китайская компания Norinco недавно показала целую шеренгу 90-килограммовых человекоподобных роботов Fuxi, вооруженных щитами и резиновыми дубинками и предназначенными для разгона протестов. А Unitree показала экспериментальную разработку H2-X Kung Fu Legend Guardian. Это робот-телохранитель, обученный драться и готовый пожертвовать собой ради спасения человека.
Ким Кардашьян не идет минимализм
Бренд Ким Кардашьян Skims подвергся массовой критике из-за адвент-календаря. Рассчитанный на 12 дней календарь стоит $148. Он был полностью распродан по предзаказам, и на него сформировался лист ожидания. Но оказалось, что за эту немалую сумму покупатели получили резинки для волос, заколки, брелки и зеркальце. Многие почувствовали себя обманутыми. Теперь бренд пытается поправить имидж и предлагает полный возврат денег за покупку или же скидку на товары бренда.
Цукерберг ищет подростков
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Как становятся мэром в Перу
В Перу победителя местных выборов выбирают, подбрасывая монетку на «орла или решку». Правда, только если у претендентов оказалось равное количество голосов. Так, в перуанском городе Кониме на выборах мэра два кандидата набрали по 671 голос каждый. Второй тур проводить слишком дорого. Поэтому в пункте 6 статьи 26 Закона о муниципальных выборах Перу прописано, что кандидат в таких случаях выбирается жеребьевкой. Раньше в каждом населенном пункте сами решали, как ее провести. Но 28 октября 2026 г. Национальное избирательное жюри Перу законодательно прописало всю процедуру. Кандидаты тянут листки с цифрами, чтобы определить, кому предстоит назвать сторону монеты – орла или решку. Потом член избиркома подбрасывает монетку и надеется, что она не завалится в какую-нибудь щель в полу. На местных выборах в Перу регулярно случаются ситуации, когда два соперника набирают равное количество голосов.