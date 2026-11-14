В Запорожье перекрыто движение по переезду дамбы Днепровской ГЭС

Об ограничениях Семикин сообщил 13 ноября в 21:24. Утром 14 ноября сообщалось, что проехать по автодорожному переезду можно было только с правого берега на левый. Для движения в обратном направлении рекомендовалось использовать объездной путь через мост имени Преображенского и Арковый мост. В 8:17 Семикин сообщил о перекрытии проезда в обоих направлениях.