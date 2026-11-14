В Запорожье перекрыто движение по переезду дамбы Днепровской ГЭС
Движение по автодорожному переезду дамбы Днепровской ГЭС в подконтрольном Украине городе Запорожье перекрыто в обе стороны. Об этом сообщил врио главы подчиняющейся украинским властям областной администрации Михаил Семикин в Telegram-канале.
Об ограничениях Семикин сообщил 13 ноября в 21:24. Утром 14 ноября сообщалось, что проехать по автодорожному переезду можно было только с правого берега на левый. Для движения в обратном направлении рекомендовалось использовать объездной путь через мост имени Преображенского и Арковый мост. В 8:17 Семикин сообщил о перекрытии проезда в обоих направлениях.
7 ноября в пресс-службе городского совета Чернигова сообщили, что в городе наступил блэкаут в результате повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Также было приостановлено движение транспорта из-за отсутствия электроснабжения.
14 ноября российские военные поразили два локомотива в районе железнодорожной станции Матвеевка Запорожской области. По словам Минобороны РФ, они перевозили грузы в интересах украинской армии. Также ВС РФ поразили электроподстанцию в населенном пункте Прилуки в Черниговской области.