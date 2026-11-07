В Чернигове наступил блэкаут из-за повреждения энергообъектов
В городе Чернигове на севере Украины наступил блэкаут в результате повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета Чернигова.
«В настоящее время Чернигов полностью обесточен. Из-за отсутствия электроснабжения движения транспорта в Чернигове приостановлено», – сообщил горсовет в Telegram-канале.
7 ноября Минобороны РФ сообщило, что армия России поразила Северный автодорожный мост в Киеве. По данным российского военного ведомства, он использовался для переброски вооружения, военной и специальной техники для армии Украины. В Киевской области целями стали Трипольская тепловая электростанция и электроподстанция «Киевская». Также было поражено Броварское производственное предприятие боеприпасов, взрывчатых веществ и порохов.