В Чернигове наступил блэкаут из-за повреждения энергообъектов

7 ноября Минобороны РФ сообщило, что армия России поразила Северный автодорожный мост в Киеве. По данным российского военного ведомства, он использовался для переброски вооружения, военной и специальной техники для армии Украины. В Киевской области целями стали Трипольская тепловая электростанция и электроподстанция «Киевская». Также было поражено Броварское производственное предприятие боеприпасов, взрывчатых веществ и порохов.