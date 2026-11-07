В 61 регионе России подешевел бензин на АЗС
Цены на бензин снизились за неделю в 61 регионе России, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата. Подсчеты велись с 27 октября по 2 ноября.
Наибольшее снижение цен на бензин зафиксировано в Калмыкии – на 20,3%. Далее следуют Кабардино-Балкария (13,1%), Хакасия и Тува (10,4% и 10,1% соответственно) и Костромская область (8,7%).
В Тюменской, Новосибирской, Астраханской и Воронежской областях, а также в Марий Эл цены на топливо упали более чем на 7%. В Чувашии, Татарстане и Томской области – более чем на 5%. В 10 регионах России цена бензина упала более чем на 4%. Речь идет о Тульской, Саратовской, Самарской, Рязанской, Московской, Тамбовской и Курской областях, а также о Северной Осетии, Дагестане и Ингушетии.
Более чем на 3% цены упали в 13 регионах. В 25 других регионах спад цен оказался ниже этого уровня.
14 октября вице-премьер Александр Новак сообщил, что ситуация на топливном рынке России улучшается. По его словам, власти усиливают защиту предприятий. 15 октября на полях Российской энергетической недели вице-премьер также отметил, что поставки бензина остаются стабильными и составляют около 10% объема внутреннего рынка. 30 сентября стало известно, что Банк России в базовом сценарии ожидает нормализации ситуации на рынке топлива до конца 2026 г.