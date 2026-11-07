В 61 регионе России подешевел бензин на АЗС

В Тюменской, Новосибирской, Астраханской и Воронежской областях, а также в Марий Эл цены на топливо упали более чем на 7%. В Чувашии, Татарстане и Томской области – более чем на 5%. В 10 регионах России цена бензина упала более чем на 4%. Речь идет о Тульской, Саратовской, Самарской, Рязанской, Московской, Тамбовской и Курской областях, а также о Северной Осетии, Дагестане и Ингушетии.