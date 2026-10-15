Что рассказал Новак о планах по экспорту дизтоплива и импорту бензина

Что рассказал Новак о планах по экспорту дизтоплива и импорту бензинаКомпании готовы отгружать дизель в США, а импорт продолжится до конца года
- О сроках начала поставок
- Об объемах экспорта дизтоплива
- Об импорте бензина
- Об ограничении на экспорт сжиженного газа
- О продажах низкоэкологичного топлива
Российские нефтяные компании готовы начать экспорт дизельного топлива в США и на другие мировые рынки. Для заключения контрактов и организации поставок потребуется две-три недели, сообщил вице-премьер Александр Новак на полях международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2026). Он также рассказал о планах по импорту бензина и обсуждаемых мерах регулирования топливного рынка. «Ведомости» собрали главное о заявлениях вице-премьера.
О сроках начала поставок
Российские компании готовы отгружать дизельное топливо, однако фактический экспорт пока находится на стадии переговоров о коммерческих контрактах. Для начала поставок необходимо заключить соглашения, загрузить топливо и зафрахтовать судно. По словам Новака, на все процедуры потребуется две–три недели.
«Уже готовы наши компании к отгрузке, прямо немедленно в любой момент», – заявил вице-премьер. Он уточнил, что поставки будут идти на мировой рынок, в том числе напрямую в США.
Об объемах экспорта дизтоплива
К концу 2026 г. Россия может выйти на объем поставок дизельного топлива в размере 3–3,5 млн т. По словам Новака, ранее страна поставляла на мировой рынок около 10–15% мирового потребления дизтоплива.
Вице-премьер назвал увеличение экспорта позитивным сигналом для российской экономики. Рост поставок позволит наращивать объемы переработки нефти и добычи, а также увеличивать налоговые поступления в бюджет. Дополнительные доходы создадут возможности для финансирования социальных расходов и инвестиций.
По оценке Новака, увеличение предложения российского дизтоплива будет влиять на баланс спроса и предложения на мировом рынке.
Об импорте бензина
Россия будет импортировать бензин как минимум до конца 2026 г., сообщил Новак. По его словам, поставки необходимы для обеспечения внутреннего рынка и пополнения запасов, которые сократились летом из-за необходимости увеличить предложение топлива потребителям.
Объемы импорта остаются стабильными и составляют около 10% российского рынка бензина, уточнил вице-премьер. Он не ожидает существенных колебаний этой доли.
Об ограничении на экспорт сжиженного газа
Правительство рассматривает возможность запретить экспорт сжиженного углеводородного газа (СУГ) для компаний, которые не производят его самостоятельно. Окончательного решения пока нет.
О продажах низкоэкологичного топлива
Российские власти обсуждают предложение о переводе продаж топлива пониженных экологических классов на биржу. Инициатива рассматривалась на совещании с участием нефтяных компаний и Минэнерго, сообщил Новак.
По его словам, биржевая торговля должна сделать сделки прозрачнее, позволить отслеживать направления поставок и обеспечить маркировку продукции. Это также даст потребителям возможность видеть, какое именно топливо они приобретают.