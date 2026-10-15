Что рассказал Новак о планах по экспорту дизтоплива и импорту бензина

Российские нефтяные компании готовы начать экспорт дизельного топлива в США и на другие мировые рынки. Для заключения контрактов и организации поставок потребуется две-три недели, сообщил вице-премьер Александр Новак на полях международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2026). Он также рассказал о планах по импорту бензина и обсуждаемых мерах регулирования топливного рынка. «Ведомости» собрали главное о заявлениях вице-премьера.