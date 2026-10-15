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Новак: российские компании продолжат импортировать бензин до конца 2026 года

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Российские компании продолжат импортировать бензин как минимум до конца 2026 г., в том числе для восстановления запасов топлива. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на полях Российской энергетической недели.

«Нам нужно и обеспечивать внутренний рынок, и с другой стороны, увеличивать запасы, которые мы в летний период снизили для [его] насыщения», – сказал Новак (цитата по «РИА Новости»).

Вице-премьер также отметил, что поставки бензина остаются стабильными и составляют около 10% объема внутреннего рынка.

30 сентября стало известно, что Банк России в базовом сценарии ожидает нормализации ситуации на рынке топлива до конца 2026 г. В ЦБ предполагают, что влияние ситуации на топливном рынке на цены других товаров и услуг будет ограниченным. После стабилизации рынка устойчивая инфляция, по прогнозу регулятора, возобновит снижение.

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