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Новак заявил об улучшении ситуации с топливом в России

Инна Шульгина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Ситуация на топливном рынке России улучшается. Власти усиливают защиту предприятий, сообщил вице-премьер Александр Новак ИС «Вести».

«У нас ряд заводов вышли в работу после ремонтов, и сегодня ситуация значительно лучше, чем месяц назад, чем две недели назад. Будем надеяться, что так ситуация и продолжится улучшаться. Конечно, многое зависит от дальнейшего развития ситуации по атакам на энергетическую инфраструктуру», – сказал он.

13 октября Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей Совета Федерации, Госдумы, Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минтранса, отраслевых компаний и глав регионов. Минэнерго представило информацию о балансе производства и потребления нефтепродуктов. Участники совещания отметили, что ситуация на внутреннем рынке бензина и дизельного топлива стабилизируется. Новак поручил профильным ведомствам и отраслевым компаниям активизировать реализацию дополнительных мер по снабжению регионов топливом для поддержания стабильности, по дальнейшей балансировке производства и потребления нефтепродуктов, а также по оперативному реагированию на колебания и необоснованное завышение цен.

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