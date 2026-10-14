Новак заявил об улучшении ситуации с топливом в России
Ситуация на топливном рынке России улучшается. Власти усиливают защиту предприятий, сообщил вице-премьер Александр Новак ИС «Вести».
«У нас ряд заводов вышли в работу после ремонтов, и сегодня ситуация значительно лучше, чем месяц назад, чем две недели назад. Будем надеяться, что так ситуация и продолжится улучшаться. Конечно, многое зависит от дальнейшего развития ситуации по атакам на энергетическую инфраструктуру», – сказал он.
13 октября Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей Совета Федерации, Госдумы, Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минтранса, отраслевых компаний и глав регионов. Минэнерго представило информацию о балансе производства и потребления нефтепродуктов. Участники совещания отметили, что ситуация на внутреннем рынке бензина и дизельного топлива стабилизируется. Новак поручил профильным ведомствам и отраслевым компаниям активизировать реализацию дополнительных мер по снабжению регионов топливом для поддержания стабильности, по дальнейшей балансировке производства и потребления нефтепродуктов, а также по оперативному реагированию на колебания и необоснованное завышение цен.