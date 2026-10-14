Новак заявил об улучшении ситуации с топливом в России

«У нас ряд заводов вышли в работу после ремонтов, и сегодня ситуация значительно лучше, чем месяц назад, чем две недели назад. Будем надеяться, что так ситуация и продолжится улучшаться. Конечно, многое зависит от дальнейшего развития ситуации по атакам на энергетическую инфраструктуру», – сказал он.