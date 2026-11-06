Гросси призвал прекратить военные действия в районе ЗАЭС

В МАГАТЭ отметили, что атаки беспилотников затрагивают персонал атомной станции и города, в котором живут сотрудники. В частности, сообщается о гибели одного из работников Запорожской АЭС. Еще одной угрозой для ядерных объектов остаются возможные перебои с внешним электроснабжением.