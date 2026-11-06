Гросси призвал прекратить военные действия в районе ЗАЭС
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал прекратить военные действия вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом пресс-служба МАГАТЭ сообщила в X.
«Военные операции должны прекратиться, чтобы помочь предотвратить серьезную ядерную аварию», – говорится в публикации.
В МАГАТЭ отметили, что атаки беспилотников затрагивают персонал атомной станции и города, в котором живут сотрудники. В частности, сообщается о гибели одного из работников Запорожской АЭС. Еще одной угрозой для ядерных объектов остаются возможные перебои с внешним электроснабжением.
3 ноября сотрудница ЗАЭС погибла в результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль. Трагедия произошла в результате удара на движущийся автомобиль.
30 октября сотрудник ЗАЭС погиб из-за атаки украинского БПЛА. По данным ЗАЭС, погибший работал сварщиком. В момент удара он направлялся на работу на электросамокате. Как отметили на станции, удар был нанесен по двигавшемуся человеку.
5 октября гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что два объекта Запорожской АЭС получили повреждения в результате ночной атаки ВСУ. По его словам, речь идет о лабораторном корпусе и здании по переработке радиоактивных отходов.