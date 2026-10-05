Лихачев: ВСУ атаковали объект по переработке радиоактивных отходов на ЗАЭС

22 сентября беспилотник повредил пост внешнего радиационного контроля ЗАЭС, расположенный в 13 км от станции. В ЗАЭС тогда заявили, что располагают достаточным количеством средств для мониторинга радиационной обстановки. 29 сентября Лихачев также сообщил, что «Росатом» подготовил технический план поэтапного запуска энергоблоков ЗАЭС после снижения военных рисков. Все шесть блоков станции находятся в режиме холодного останова.