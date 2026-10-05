Лихачев: ВСУ атаковали объект по переработке радиоактивных отходов на ЗАЭС

Лихачев: ВСУ атаковали объект по переработке радиоактивных отходов на ЗАЭСТакже поврежден лабораторный корпус
Два объекта Запорожской АЭС получили повреждения в результате ночной атаки ВСУ, заявил журналистам гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, речь идет о лабораторном корпусе и здании по переработке радиоактивных отходов.
Лабораторный корпус расположен примерно в 200 м от четвертого и пятого энергоблоков. В обоих зданиях была повреждена кровля, уточнил Лихачев. Глава «Росатома» подчеркнул, что угрозы ядерной безопасности нет.
3 октября Международное агентство по атомной энергии сообщило, что трансформаторы Запорожской ТЭС, используемые для внешнего электроснабжения ЗАЭС, получили повреждения в результате атак 19, 20 и 27 сентября. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси начал переговоры с обеими сторонами о локальном прекращении огня для проведения ремонта.
22 сентября беспилотник повредил пост внешнего радиационного контроля ЗАЭС, расположенный в 13 км от станции. В ЗАЭС тогда заявили, что располагают достаточным количеством средств для мониторинга радиационной обстановки. 29 сентября Лихачев также сообщил, что «Росатом» подготовил технический план поэтапного запуска энергоблоков ЗАЭС после снижения военных рисков. Все шесть блоков станции находятся в режиме холодного останова.