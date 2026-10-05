Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,65+1,22%BISVP9,87-0,1%KAZT336,6-2,38%IMOEX2 309,04+1,4%RTSI871,3+1,4%RGBI111,24+0,04%RGBITR764,33+0,14%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лихачев: ВСУ атаковали объект по переработке радиоактивных отходов на ЗАЭС

Также поврежден лабораторный корпус
Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Два объекта Запорожской АЭС получили повреждения в результате ночной атаки ВСУ, заявил журналистам гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, речь идет о лабораторном корпусе и здании по переработке радиоактивных отходов.

Лабораторный корпус расположен примерно в 200 м от четвертого и пятого энергоблоков. В обоих зданиях была повреждена кровля, уточнил Лихачев. Глава «Росатома» подчеркнул, что угрозы ядерной безопасности нет.

3 октября Международное агентство по атомной энергии сообщило, что трансформаторы Запорожской ТЭС, используемые для внешнего электроснабжения ЗАЭС, получили повреждения в результате атак 19, 20 и 27 сентября. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси начал переговоры с обеими сторонами о локальном прекращении огня для проведения ремонта.

22 сентября беспилотник повредил пост внешнего радиационного контроля ЗАЭС, расположенный в 13 км от станции. В ЗАЭС тогда заявили, что располагают достаточным количеством средств для мониторинга радиационной обстановки. 29 сентября Лихачев также сообщил, что «Росатом» подготовил технический план поэтапного запуска энергоблоков ЗАЭС после снижения военных рисков. Все шесть блоков станции находятся в режиме холодного останова.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте