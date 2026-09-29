«Росатом» подготовил план запуска энергоблоков ЗАЭС

По словам Лихачева, число ударов по инфраструктуре Энергодара, где расположена ЗАЭС, увеличивается. Он заявил, что это затрагивает в том числе социальную инфраструктуру города, которую «Росатом» рассматривает как часть системы безопасности станции. Сейчас ЗАЭС находится в безопасном состоянии, подчеркнул глава госкорпорации. Главной задачей он назвал возвращение станции к выработке электроэнергии. Все шесть энергоблоков ЗАЭС находятся в режиме холодного останова, электроэнергию станция не производит с 11 сентября 2022 г.