На ЗАЭС восстановили внешнее энергоснабжение по линии «Ферросплавная-1»Резервные дизель-генераторы переведены в режим дежурной готовности
Запорожская АЭС перешла на внешнее питание и работает в штатном режиме после восстановления линии «Ферросплавная-1», сообщила пресс-служба станции.
После восстановления подачи электроэнергии системы станции перевели на штатную схему работы. Резервные дизель-генераторы, обеспечивавшие электроснабжение собственных нужд ЗАЭС в период отсутствия внешнего питания, остановлены и переведены в режим дежурной готовности.
На станции заявили, что все системы безопасности отработали штатно, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не допущено. Для повышения надежности энергоснабжения необходимо также восстановить и ввести в работу линию 750 кВ «Днепровская».
Пресс-служба сообщила также, что ремонт внешней линии, питающей ЗАЭС, стал возможен благодаря работе Минобороны РФ, Росгвардии, МИДа и посредническим усилиям МАГАТЭ.
Линия была повреждена 20 августа, после чего ЗАЭС перешла на резервное энергоснабжение. Оборудование сработало в штатном режиме, без нарушений в работе систем безопасности.
Территория ЗАЭС и ее город-спутник Энергодар находятся под контролем России с начала конфликта на Украине в 2022 г. С тех пор город и станция неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины. На станции присутствуют специалисты МАГАТЭ.