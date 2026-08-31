Лихачев: ЗАЭС 11 дней остается без внешнего энергоснабжения
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) с 20 августа получает электроэнергию только от собственных дизель-генераторов. Последняя линия внешнего энергоснабжения «Ферросплавная» была отключена из-за повреждения, заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.
Лихачев отметил, что ситуация на ЗАЭС находится под контролем. По его словам, оценки «Росатома» по продолжительности автономной работы АЭС отличаются от оценок Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Глава «Росатома» назвал одной из основных задач обеспечение станции запасами дизельного топлива. Кроме того, необходимо восстановить внешнее энергоснабжение. В госкорпорации рассчитывают, что сотрудники МАГАТЭ будут сопровождать колонну с топливом.
Параллельно ведется работа над установлением временного режима тишины, необходимого для ремонта линии «Ферросплавная». Лихачев сообщил, что добиться такого режима рассчитывают уже на этой неделе.
20 августа электростанция потеряла связь с единственной оставшейся внеплощадочной линией электропередачи – линией «Ферросплавная-1», в связи с чем временно лишилась внешнего энергоснабжения и была переведена на резервные источники питания.
29 августа генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что имеющегося на Запорожской АЭС запаса дизельного топлива хватит лишь на 10 дней работы. По его словам, без восстановления внешнего электроснабжения или дополнительных поставок дизельного топлива в ближайшее время станция может столкнуться с полным отключением электроэнергии.
30 августа директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина опровергла данные МАГАТЭ. По ее словам, сотрудники АЭС делают все возможное, чтобы сохранить подачу электроэнергии.