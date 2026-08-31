Лихачев: ЗАЭС 11 дней остается без внешнего энергоснабжения

29 августа генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что имеющегося на Запорожской АЭС запаса дизельного топлива хватит лишь на 10 дней работы. По его словам, без восстановления внешнего электроснабжения или дополнительных поставок дизельного топлива в ближайшее время станция может столкнуться с полным отключением электроэнергии.