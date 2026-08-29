Гросси: отсутствие дизеля на ЗАЭС может привести к отключению электроэнергии
Запаса дизельного топлива на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) хватит всего на 10 дней, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
«Без восстановления электроснабжения извне или дополнительных поставок дизельного топлива в ближайшем будущем станция может столкнуться с полным отключением электроэнергии примерно через 10 дней», – заявил он.
Он подчеркнул, что наличие дизельного топлива на АЭС имеет первостепенное значение, когда станция теряет электроснабжение извне. Гросси отметил, что для ядерной безопасности в первую очередь необходимо надежное внешнее электроснабжение.
Сейчас МАГАТЭ ведет работу над созданием еще одной зоны прекращения огня. Договоренности о ее создании ускорят ремонт линии электропередачи «Ферросплавная-1».
ЗАЭС больше недели не получает внешнего электроснабжения. Сейчас используются аварийные дизель-генераторы для обеспечения электроэнергией (они необходимы для выполнения важнейших функций ядерной безопасности).
20 августа электростанция потеряла связь с единственной оставшейся внеплощадочной линией электропередачи – линией «Ферросплавная-1».
27 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала МАГАТЭ принять меры в отношении Украины из-за атак БПЛА на ЗАЭС. Как отметила дипломат, 26 августа украинская сторона нанесла удар по площадке сухого хранилища отработавшего ядерного топлива электростанции.