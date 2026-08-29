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Гросси: отсутствие дизеля на ЗАЭС может привести к отключению электроэнергии

Анна Суслова

Запаса дизельного топлива на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) хватит всего на 10 дней, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Без восстановления электроснабжения извне или дополнительных поставок дизельного топлива в ближайшем будущем станция может столкнуться с полным отключением электроэнергии примерно через 10 дней», – заявил он.

Он подчеркнул, что наличие дизельного топлива на АЭС имеет первостепенное значение, когда станция теряет электроснабжение извне. Гросси отметил, что для ядерной безопасности в первую очередь необходимо надежное внешнее электроснабжение.

На ЗАЭС заявили о сложностях доставки дизеля из-за обстрелов ВСУ

Бизнес / ТЭК

Сейчас МАГАТЭ ведет работу над созданием еще одной зоны прекращения огня. Договоренности о ее создании ускорят ремонт линии электропередачи «Ферросплавная-1».

ЗАЭС больше недели не получает внешнего электроснабжения. Сейчас используются аварийные дизель-генераторы для обеспечения электроэнергией (они необходимы для выполнения важнейших функций ядерной безопасности).

20 августа электростанция потеряла связь с единственной оставшейся внеплощадочной линией электропередачи – линией «Ферросплавная-1».

27 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала МАГАТЭ принять меры в отношении Украины из-за атак БПЛА на ЗАЭС. Как отметила дипломат, 26 августа украинская сторона нанесла удар по площадке сухого хранилища отработавшего ядерного топлива электростанции.

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