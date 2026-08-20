Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,322-0,87%MGTS1 4020%CHKZ17 100+0,29%IMOEX2 123,3-2,26%RTSI802,45-0,18%RGBI113,74+0,26%RGBITR769,41+0,28%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

На ЗАЭС заявили о сложностях доставки дизеля из-за обстрелов ВСУ

Елена Вострикова

На Запорожской АЭС (ЗАЭС) сохраняются запасы дизельного топлива, но его доставка на станцию затруднена из-за ситуации на подъездных дорогах. Об этом «РИА Новости» сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

По ее словам, ситуация сейчас складывается непростая. «В связи с тем, что противник блокирует дороги, возможность поставки чего-либо в город и на станцию сильно затруднена», – сказала она.

До этого директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что ВСУ препятствуют доставке топлива для дизель-генераторов, которые обеспечивают работу станции при потере внешнего электроснабжения. По его словам, имеющиеся запасы постепенно сокращаются.

Утром 20 августа ЗАЭС перешла на резервное энергоснабжение после отключения внешней линии электропередачи. На станции сообщили, что причиной стало срабатывание автоматики защиты на высоковольтной линии 330 кВ «Ферросплавная-1». После прекращения внешнего электроснабжения энергоблоки перевели на питание от резервных дизель-генераторов. Они запустились в штатном режиме, нарушений в работе систем безопасности зафиксировано не было.

8 августа ЗАЭС также временно осталась без внешнего электроснабжения. В МАГАТЭ тогда сообщали, что то отключение стало 25-м случаем потери внешнего электроснабжения ЗАЭС с 2022 г.

Читайте также:Запорожская АЭС готова принять главу МАГАТЭ Гросси
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь