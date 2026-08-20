На ЗАЭС заявили о сложностях доставки дизеля из-за обстрелов ВСУ
На Запорожской АЭС (ЗАЭС) сохраняются запасы дизельного топлива, но его доставка на станцию затруднена из-за ситуации на подъездных дорогах. Об этом «РИА Новости» сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
По ее словам, ситуация сейчас складывается непростая. «В связи с тем, что противник блокирует дороги, возможность поставки чего-либо в город и на станцию сильно затруднена», – сказала она.
До этого директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что ВСУ препятствуют доставке топлива для дизель-генераторов, которые обеспечивают работу станции при потере внешнего электроснабжения. По его словам, имеющиеся запасы постепенно сокращаются.
Утром 20 августа ЗАЭС перешла на резервное энергоснабжение после отключения внешней линии электропередачи. На станции сообщили, что причиной стало срабатывание автоматики защиты на высоковольтной линии 330 кВ «Ферросплавная-1». После прекращения внешнего электроснабжения энергоблоки перевели на питание от резервных дизель-генераторов. Они запустились в штатном режиме, нарушений в работе систем безопасности зафиксировано не было.
8 августа ЗАЭС также временно осталась без внешнего электроснабжения. В МАГАТЭ тогда сообщали, что то отключение стало 25-м случаем потери внешнего электроснабжения ЗАЭС с 2022 г.