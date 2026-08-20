На ЗАЭС заявили о сложностях доставки дизеля из-за обстрелов ВСУ

Утром 20 августа ЗАЭС перешла на резервное энергоснабжение после отключения внешней линии электропередачи. На станции сообщили, что причиной стало срабатывание автоматики защиты на высоковольтной линии 330 кВ «Ферросплавная-1». После прекращения внешнего электроснабжения энергоблоки перевели на питание от резервных дизель-генераторов. Они запустились в штатном режиме, нарушений в работе систем безопасности зафиксировано не было.