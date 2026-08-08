ЗАЭС в третий раз за неделю потеряла внешнее электроснабжение
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) третий раз на неделю временно осталась без внешнего питания. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в X.
В МАГАТЭ уточнили, что аварийные дизель-генераторы обеспечили резервное электропитание. По их данным, это уже 25-е отключение внешнего энергоснабжения на ЗАЭС с 2022 г.
Причину потери энергоснабжения в агентстве не назвали.
По данным ЗАЭС, внешнее энергоснабжение было восстановлено менее чем за час. Уточняется, что сейчас собственные нужды станции обеспечиваются по линии 330 кВ «Ферросплавная-1». Все системы безопасности отработали штатно, отметили на ЗАЭС.
6 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что из-за отсутствия электричества в регионе складывается критическая ситуация с водоснабжением. Причиной отключений стало «повреждение ключевого объекта энергетической инфраструктуры». Восстановление сетей электроснабжения находится на особом контроле, а ремонтные работы продолжаются практически на всех ключевых узлах. При этом они временно приостанавливаются только в случае угрозы атак беспилотников.
30 июля Балицкий сообщал, что в результате атаки со стороны ВСУ на энергосистему в регионе зафиксировано частичное отключение электроснабжения. 4 августа на ЗАЭС было восстановлено электроснабжение после краткосрочного сбоя.