ЗАЭС в третий раз за неделю потеряла внешнее электроснабжение

6 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что из-за отсутствия электричества в регионе складывается критическая ситуация с водоснабжением. Причиной отключений стало «повреждение ключевого объекта энергетической инфраструктуры». Восстановление сетей электроснабжения находится на особом контроле, а ремонтные работы продолжаются практически на всех ключевых узлах. При этом они временно приостанавливаются только в случае угрозы атак беспилотников.