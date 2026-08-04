ЗАЭС возобновила внешнее питание после кратковременного сбоя

Электроснабжение вернули в норму менее чем за час, радиационная обстановка находится в пределах естественных природных показателей. На данный момент питание собственных нужд станции осуществляется по высоковольтной линии электропередач (ЛЭП) 330 кВ «Ферросплавная-1». Этот инцидент подтвердил нестабильность в системе внешнего питания электростанции, уточнили представителя ЗАЭС.