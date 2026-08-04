ЗАЭС возобновила внешнее питание после кратковременного сбоя
На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) восстановлено электроснабжение после краткосрочного сбоя. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале АЭС.
«В момент потери внешнего питания резервные дизель-генераторы штатно включились и обеспечили надежное электроснабжение систем, важных для безопасности станции», – говорится в заявлении.
Электроснабжение вернули в норму менее чем за час, радиационная обстановка находится в пределах естественных природных показателей. На данный момент питание собственных нужд станции осуществляется по высоковольтной линии электропередач (ЛЭП) 330 кВ «Ферросплавная-1». Этот инцидент подтвердил нестабильность в системе внешнего питания электростанции, уточнили представителя ЗАЭС.
Ранее, 25 июня, ВСУ нанесли удар беспилотниками по зданию проектно-конструкторского отдела ЗАЭС, находящемуся за пределами промплощадки станции. Отдел, по которому был нанесен удар, выполняет задачи по обеспечению безопасной эксплуатации энергоблоков.
23 июня генеральный директор госпкорпорации «Ростех» Алексей Лихачев заявил, что безопасность Запорожской АЭС обеспечивается в полном объеме, несмотря на сложную обстановку вокруг станции.
11 июня Запорожская АЭС полностью лишилась внешнего питания в результате автоматического отключения 330 кВ ЛЭП «Ферросплавная-1». Тогда на объекте в работу ввели резервные дизельные генераторные.