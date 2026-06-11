Запорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) оказалась полностью обесточена после отключения высоковольтной линии электропередачи напряжением 330 кВ «Ферросплавная-1» под действием автоматики, сообщили в Telegram-канале станции.
Представители ЗАЭС отметили, что на объекте задействованы резервные дизель-генераторы. Оборудование сработало штатно, отсутствуют нарушения в работе систем безопасности. Контролем за параметрами работы станции занимается персонал. Радиационный фон на площадке ЗАЭС находится в пределах нормы.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило в соцсети X, что было проинформировано по поводу потери ЗАЭС внешнего электроснабжения. Агентство уточнило, что это произошло около 21:00 по местному времени 10 июня после атаки на объект.
8 июня постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что МАГАТЭ так и не дало внятной оценки нарушению режима прекращения огня со стороны Украины в районе ЗАЭС. По мнению дипломата, организация несла ответственность за соблюдение прекращения огня. При этом руководитель агентства Рафаэль Гросси «повел себя так, как если бы он был здесь ни при чем и никакой ответственности на нем не лежит», сказал Ульянов.
Речь шла об атаке, которая произошла днем 5 июня. 6 июня на Запорожской АЭС возобновили подачу электричества, системы продолжили работу в штатном режиме. Линия электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1» была восстановлена, она обеспечивает собственные нужды станции.