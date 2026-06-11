Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
WUSH68,13+4,24%CNY Бирж.10,583-0,02%IMOEX2 523,6+0,11%RTSI1 107,34+0,1%RGBI118,54+0,08%RGBITR783,33+0,12%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Запорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение

Ведомости

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) оказалась полностью обесточена после отключения высоковольтной линии электропередачи напряжением 330 кВ «Ферросплавная-1» под действием автоматики, сообщили в Telegram-канале станции.

Представители ЗАЭС отметили, что на объекте задействованы резервные дизель-генераторы. Оборудование сработало штатно, отсутствуют нарушения в работе систем безопасности. Контролем за параметрами работы станции занимается персонал. Радиационный фон на площадке ЗАЭС находится в пределах нормы.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило в соцсети X, что было проинформировано по поводу потери ЗАЭС внешнего электроснабжения. Агентство уточнило, что это произошло около 21:00 по местному времени 10 июня после атаки на объект.

8 июня постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что МАГАТЭ так и не дало внятной оценки нарушению режима прекращения огня со стороны Украины в районе ЗАЭС. По мнению дипломата, организация несла ответственность за соблюдение прекращения огня. При этом руководитель агентства Рафаэль Гросси «повел себя так, как если бы он был здесь ни при чем и никакой ответственности на нем не лежит», сказал Ульянов.

Речь шла об атаке, которая произошла днем 5 июня. 6 июня на Запорожской АЭС возобновили подачу электричества, системы продолжили работу в штатном режиме. Линия электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1» была восстановлена, она обеспечивает собственные нужды станции.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её