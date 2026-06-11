Запорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение

8 июня постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что МАГАТЭ так и не дало внятной оценки нарушению режима прекращения огня со стороны Украины в районе ЗАЭС. По мнению дипломата, организация несла ответственность за соблюдение прекращения огня. При этом руководитель агентства Рафаэль Гросси «повел себя так, как если бы он был здесь ни при чем и никакой ответственности на нем не лежит», сказал Ульянов.