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Что такое Запорожская АЭС

Эксплуатация станции началась в 1980-е годы
Ведомости
Константин Михальчевский / РИА Новости

Запорожская АЭС (ЗАЭС) – крупнейшая атомная электростанция в Европе, расположенная на берегу Каховского водохранилища. Решение о строительстве было принято Советом министров СССР в 1977 г., а в 1979 г. началось ее возведение. Первые четыре блока запустили с 1984 по 1987 г. Пятый начал выдавать энергию в 1989 г., а шестой – уже после развала СССР в 1995 г. Мощность каждого из шести энергоблоков ВВЭР-1000 составляет 1 ГВт. На 100% установленной мощности станция впервые вышла только в декабре 2021 г.

ЗАЭС ежегодно генерирует около 40 млрд кВтч. В марте 2015 г. ЗАЭС стала первой в мире атомной станцией, которая выработала более 1 трлн кВтч электричества со дня введения в эксплуатацию первого блока.

С 2001 г. на Запорожской АЭС эксплуатируется сухое хранилище отработанного ядерного топлива проектной мощностью в 380 контейнеров, где хранятся изъятые из реактора топливные сборки.

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1984 г. Строительство второго энергоблока «Запорожье-2» / Алексей Красовский/ТАСС

ЗАЭС находится в городе Энергодар. В 2022 г. она перешла под контроль России, после чего в октябре того же года указом президента РФ Владимира Путина эксплуатирующей организацией ЗАЭС определено АО «ЭО ЗАЭС». В октябре 2022 г. организация получила право эксплуатировать ЗАЭС и призвана обеспечить как безопасную эксплуатацию, так и профессиональную деятельность существующего персонала станции.

На станции с 1 сентября 2022 г. присутствуют эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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