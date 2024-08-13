Что такое Запорожская АЭС

Что такое Запорожская АЭСЭксплуатация станции началась в 1980-е годы
Запорожская АЭС (ЗАЭС) – крупнейшая атомная электростанция в Европе, расположенная на берегу Каховского водохранилища. Решение о строительстве было принято Советом министров СССР в 1977 г., а в 1979 г. началось ее возведение. Первые четыре блока запустили с 1984 по 1987 г. Пятый начал выдавать энергию в 1989 г., а шестой – уже после развала СССР в 1995 г. Мощность каждого из шести энергоблоков ВВЭР-1000 составляет 1 ГВт. На 100% установленной мощности станция впервые вышла только в декабре 2021 г.
ЗАЭС ежегодно генерирует около 40 млрд кВтч. В марте 2015 г. ЗАЭС стала первой в мире атомной станцией, которая выработала более 1 трлн кВтч электричества со дня введения в эксплуатацию первого блока.
С 2001 г. на Запорожской АЭС эксплуатируется сухое хранилище отработанного ядерного топлива проектной мощностью в 380 контейнеров, где хранятся изъятые из реактора топливные сборки.
ЗАЭС находится в городе Энергодар. В 2022 г. она перешла под контроль России, после чего в октябре того же года указом президента РФ Владимира Путина эксплуатирующей организацией ЗАЭС определено АО «ЭО ЗАЭС». В октябре 2022 г. организация получила право эксплуатировать ЗАЭС и призвана обеспечить как безопасную эксплуатацию, так и профессиональную деятельность существующего персонала станции.
На станции с 1 сентября 2022 г. присутствуют эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).