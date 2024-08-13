Что такое Запорожская АЭС

Запорожская АЭС (ЗАЭС) – крупнейшая атомная электростанция в Европе, расположенная на берегу Каховского водохранилища. Решение о строительстве было принято Советом министров СССР в 1977 г., а в 1979 г. началось ее возведение. Первые четыре блока запустили с 1984 по 1987 г. Пятый начал выдавать энергию в 1989 г., а шестой – уже после развала СССР в 1995 г. Мощность каждого из шести энергоблоков ВВЭР-1000 составляет 1 ГВт. На 100% установленной мощности станция впервые вышла только в декабре 2021 г.