На ЗАЭС опровергли информацию о полном обесточивании станции через 10 дней
Информация о том, что Запорожской АЭС якобы грозит полное обесточивание через 10 дней из-за проблем с доставкой дизельного топлива для резервных генераторов, не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. По ее словам, сотрудники АЭС делают все возможное, чтобы сохранить подачу электроэнергии.
Яшина заявила, что имеющиеся запасы дизельного топлива ограниченные, но связывать текущую ситуацию с неизбежным полным обесточиванием станции через конкретный срок некорректно. Она подчеркнула, что ситуация находится под постоянным контролем специалистов. На станции принимаются все необходимые меры для поддержания надежного энергоснабжения систем безопасности.
29 августа генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что имеющегося на Запорожской АЭС запаса дизельного топлива хватит лишь на 10 дней работы. По его словам, без восстановления внешнего электроснабжения или дополнительных поставок дизельного топлива в ближайшее время станция может столкнуться с полным отключением электроэнергии.
ЗАЭС больше недели не получает внешнего электроснабжения. Сейчас используются аварийные дизель-генераторы для обеспечения электроэнергией (они необходимы для выполнения важнейших функций ядерной безопасности).
20 августа электростанция потеряла связь с единственной оставшейся внеплощадочной линией электропередачи – линией «Ферросплавная-1». 27 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала МАГАТЭ принять меры в отношении Украины из-за атак БПЛА на ЗАЭС. 26 августа украинская сторона нанесла удар по площадке сухого хранилища отработавшего ядерного топлива электростанции.