На ЗАЭС опровергли информацию о полном обесточивании станции через 10 дней

Информация о том, что Запорожской АЭС якобы грозит полное обесточивание через 10 дней из-за проблем с доставкой дизельного топлива для резервных генераторов, не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. По ее словам, сотрудники АЭС делают все возможное, чтобы сохранить подачу электроэнергии.