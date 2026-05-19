Мэр Энергодара сообщил об атаке дронов на машины и блокпосты
Всю ночь украинские беспилотники наносили удары по машинам и блокпостам в Энергодаре. Есть попадания в жилые дома, сообщил мэр Максим Пухов.
Глава города рекомендовал жителям как можно меньше пребывать на улице из-за критически высокой активности дронов.
18 мая Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), входящая в структуру «Росатома», третий день подряд подверглась атакам со стороны украинской армии. Беспилотник ударил по территории станции, где размещалась списанная техника. Обошлось без пострадавших и разрушений, способных повлиять на работу ключевых объектов станции.
Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев говорил, что атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на соцобъекты Энергодара являются нагнетанием ситуации до катастрофических масштабов.
Территория ЗАЭС и ее город-спутник Энергодар находятся под контролем России с начала конфликта на Украине в 2022 г. С тех пор город и станция неоднократно подвергались обстрелам. На станции присутствуют специалисты МАГАТЭ.