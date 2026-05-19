Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,404-1,96%VEON-RX63,6+0,79%CHKZ16 800+0,3%IMOEX2 663,58-0,17%RTSI1 159,76-0,17%RGBI119,23-0,08%RGBITR782,18-0,04%
Главная / Общество /

Мэр Энергодара сообщил об атаке дронов на машины и блокпосты

Ведомости

Всю ночь украинские беспилотники наносили удары по машинам и блокпостам в Энергодаре. Есть попадания в жилые дома, сообщил мэр Максим Пухов.

Глава города рекомендовал жителям как можно меньше пребывать на улице из-за критически высокой активности дронов.

18 мая Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), входящая в структуру «Росатома», третий день подряд подверглась атакам со стороны украинской армии. Беспилотник ударил по территории станции, где размещалась списанная техника. Обошлось без пострадавших и разрушений, способных повлиять на работу ключевых объектов станции.

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев говорил, что атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на соцобъекты Энергодара являются нагнетанием ситуации до катастрофических масштабов.

Территория ЗАЭС и ее город-спутник Энергодар находятся под контролем России с начала конфликта на Украине в 2022 г. С тех пор город и станция неоднократно подвергались обстрелам. На станции присутствуют специалисты МАГАТЭ.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь