Один человек погиб, двое пострадали в результате атаки ВСУ в Энергодаре
Женщина погибла, еще двое ранены в результате атаки украинского БПЛА в Энергодаре. Об этом сообщил мэр Максим Пухов.
По его словам, утром 27 сентября ВСУ использовали для атаки дрон квадрокоптерного типа. В результате погибла мирная жительница. Еще два человека пострадали. Они находятся в хирургическом отделении больницы в состоянии средней тяжести.
22 сентября украинский беспилотник повредил пост радиационного контроля ЗАЭС.
Украинские войска в ночь на 14 сентября атаковали Энергодар девятью беспилотниками. Семь FPV-дронов ударили по продуктовому магазину «Таврида», еще два аппарата не сдетонировали. Поврежден филиал художественного отделения Детской школы искусств.
10 сентября два медицинских работника пострадали в результате удара украинского беспилотника по автомобилю скорой помощи в промышленной зоне Энергодара.