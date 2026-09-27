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Один человек погиб, двое пострадали в результате атаки ВСУ в Энергодаре

Ася Султанова

Женщина погибла, еще двое ранены в результате атаки украинского БПЛА в Энергодаре. Об этом сообщил мэр Максим Пухов.

По его словам, утром 27 сентября ВСУ использовали для атаки дрон квадрокоптерного типа. В результате погибла мирная жительница. Еще два человека пострадали. Они находятся в хирургическом отделении больницы в состоянии средней тяжести.

22 сентября украинский беспилотник повредил пост радиационного контроля ЗАЭС. 

Украинские войска в ночь на 14 сентября атаковали Энергодар девятью беспилотниками. Семь FPV-дронов ударили по продуктовому магазину «Таврида», еще два аппарата не сдетонировали. Поврежден филиал художественного отделения Детской школы искусств.

10 сентября два медицинских работника пострадали в результате удара украинского беспилотника по автомобилю скорой помощи в промышленной зоне Энергодара.

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