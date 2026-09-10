В результате атаки ВСУ на скорую в Энергодаре пострадали два медработника
Два медицинских работника пострадали в результате удара украинского беспилотника по автомобилю скорой помощи в промышленной зоне Энергодара. Об этом сообщил мэр города, расположенного рядом с Запорожской АЭС, Максим Пухов.
По уточненным данным, медики находятся в городской медико-санитарной части, где им оказывают необходимую помощь. Угрозы для их жизни нет, уточнил Пухов.
9 сентября глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о пострадавшем здании Орлянской средней школы после удара со стороны ВСУ. Пострадавших нет. В момент удара в школе и возле нее людей не было.
25 августа посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил об обнаруженных в Запорожской области минах, закамуфлированных под поленья. Он также дополнил, что зафиксированы случаи, когда украинские беспилотники раскидывали подобные «мины-обманки» в местах массового скопления людей. Мирошник подчеркнул, что такие устройства практически незаметны вдоль дорог, троп и в лесополосе. Кроме того, он указал, что применение подобных средств является прямым нарушением конвенции о негуманном оружии, которая запрещает маскировать мины под обыкновенные предметы.
18 августа украинский дрон ударил по остановке в Энергодаре. Число пострадавших составило 17 человек, из которых один погиб, а 16 получили ранения.