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Главная / Общество /

В результате атаки ВСУ на скорую в Энергодаре пострадали два медработника

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Два медицинских работника пострадали в результате удара украинского беспилотника по автомобилю скорой помощи в промышленной зоне Энергодара. Об этом сообщил мэр города, расположенного рядом с Запорожской АЭС, Максим Пухов.

По уточненным данным, медики находятся в городской медико-санитарной части, где им оказывают необходимую помощь. Угрозы для их жизни нет, уточнил Пухов.

9 сентября глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о пострадавшем здании Орлянской средней школы после удара со стороны ВСУ. Пострадавших нет. В момент удара в школе и возле нее людей не было.

25 августа посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил об обнаруженных в Запорожской области минах, закамуфлированных под поленья. Он также дополнил, что зафиксированы случаи, когда украинские беспилотники раскидывали подобные «мины-обманки» в местах массового скопления людей. Мирошник подчеркнул, что такие устройства практически незаметны вдоль дорог, троп и в лесополосе. Кроме того, он указал, что применение подобных средств является прямым нарушением конвенции о негуманном оружии, которая запрещает маскировать мины под обыкновенные предметы.

18 августа украинский дрон ударил по остановке в Энергодаре. Число пострадавших составило 17 человек, из которых один погиб, а 16 получили ранения.

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