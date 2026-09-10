В результате атаки ВСУ на скорую в Энергодаре пострадали два медработника

25 августа посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил об обнаруженных в Запорожской области минах, закамуфлированных под поленья. Он также дополнил, что зафиксированы случаи, когда украинские беспилотники раскидывали подобные «мины-обманки» в местах массового скопления людей. Мирошник подчеркнул, что такие устройства практически незаметны вдоль дорог, троп и в лесополосе. Кроме того, он указал, что применение подобных средств является прямым нарушением конвенции о негуманном оружии, которая запрещает маскировать мины под обыкновенные предметы.