В Запорожье нашли замаскированные под поленья мины
Мины, закамуфлированные под поленья, обнаружили в Запорожской области. Об этом в Telegram-канале сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Он также дополнил, что зафиксированы случаи, когда украинские беспилотники раскидывали подобные «мины-обманки» в местах массового скопления людей. Мирошник подчеркнул, что такие устройства практически незаметны вдоль дорог, троп и в лесополосе.
«Внутри установлены взрыватели, реагирующие на изменение магнитного поля, что приводит к мгновенной детонации при приближении автомобиля, мотоцикла или человека с металлическими предметами», – подчеркнул дипломат.
Кроме того, он указал, что применение подобных средств является прямым нарушением конвенции о негуманном оружии, которая запрещает маскировать мины под обыкновенные предметы.
Мирошник 25 августа сообщил, что более 400 человек, в том числе 21 ребенок, пострадали за минувшую неделю в результате ударов ВСУ. 99% от общего числа пострадавших стали жертвами атак украинских ударных дронов.
5 августа гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что минирование дорог в Энергодаре делает смертельно опасной доставку смен на Запорожскую АЭС. Он подчеркнул, что Киев четыре месяца назад начал массово минировать ведущие в город дороги, а дроны ВСУ каждую ночь забрасывают основную трассу минами-«лепестками».