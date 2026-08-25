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Мирошник: за неделю от ударов ВСУ пострадали более 400 человек

Ксения Наумчик

Более 400 человек, включая 21 ребенка, пострадали за минувшую неделю в результате ударов ВСУ. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Наибольшее число пострадавших, по его словам, зафиксировано в Белгородской области, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Мирошник отметил, что 99% от общего числа пострадавших, или 407 человек, стали жертвами атак украинских ударных дронов.

Дипломат сказал, на минувшей неделе были зафиксированы удары по медицинским учреждениям. В Курской области в поселке Щекино повреждено здание фельдшерско-акушерского пункта, а в Мелитополе Запорожской области дрон атаковал городское отделение противотуберкулезного диспансера.

Что известно об атаках ВСУ на российские регионы

Политика / Армия и спецслужбы

Мирошник также сообщил о применении дистанционного минирования территорий. В Белгородской области пострадали три человека, в Херсонской области – один житель Голой Пристани, еще один человек получил травмы в Киевском районе Донецка. Всего за неделю, по данным посла МИД РФ, украинские войска выпустили по российским регионам почти 7500 различных боеприпасов.

По информации Мирошника, в июле от ударов украинских БПЛА в России погиб 201 мирный житель, ранения получил минимум 1441 человек. По его словам, применение данного типа вооружения является прямым следствием выделения Евросоюзом крупнейших траншей на масштабирование закупок беспилотников. В докладе от 11 августа Мирошник отмечал, что с 3 по 9 августа в результате атак со стороны ВСУ 20 человек погибли и 125 пострадали.

24 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Украина ощущает ответы на свои действия каждую ночь и будет ощущать дальше. «Что касается ударов, то они лишний раз подчеркивают сущность киевского режима. И здесь главное, конечно, необходимо напомнить слова президента [России Владимира Путина], что вы сами открыли ящик Пандоры, теперь получаете ответ», – сказал он.

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