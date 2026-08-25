Мирошник: за неделю от ударов ВСУ пострадали более 400 человек

24 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Украина ощущает ответы на свои действия каждую ночь и будет ощущать дальше. «Что касается ударов, то они лишний раз подчеркивают сущность киевского режима. И здесь главное, конечно, необходимо напомнить слова президента [России Владимира Путина], что вы сами открыли ящик Пандоры, теперь получаете ответ», – сказал он.