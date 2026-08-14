Мирошник: из-за украинских атак в июле погиб 201 человек

14 августа в результате атаки ВСУ на жилой дом в Брянской области погиб человек. В тот же день из-за атаки украинских беспилотников погиб человек в Белгородской области. В Грайворонском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали 10 человек. 4 человека остаются в больнице.