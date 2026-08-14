Мирошник: из-за украинских атак в июле погиб 201 человек
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что в июле от ударов украинских беспилотников в России погиб 201 мирный житель, ранения получил минимум 1441 человек.
«Активизация применения данного типа вооружения является прямым следствием выделения Европейским союзом крупнейших траншей на масштабирование закупок беспилотников», – говорится в тексте доклада на сайте МИД РФ.
При этом Мирошник отметил, что статистика прямо указывает на зарубежное спонсирование украинской армии.
В докладе от 11 августа Мирошник отмечал, что с 3 по 9 августа в результате атак со стороны ВСУ 20 человек погибли и 125 пострадали.
14 августа в результате атаки ВСУ на жилой дом в Брянской области погиб человек. В тот же день из-за атаки украинских беспилотников погиб человек в Белгородской области. В Грайворонском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали 10 человек. 4 человека остаются в больнице.