Человек погиб после удара дрона по дому в Брянске
ВСУ атаковали ракетами жилой дом в Советском районе Брянска. Один человек погиб, шестеро пострадали, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
В доме возник пожар. Жильцы эвакуированы. На месте работают пожарные.
Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
14 августа в результате атаки ВСУ на Белгород погиб один человек. В Грайворонском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали 10 человек. 4 человека остаются в больнице.
Ночью силы ПВО сбили 553 украинских дрона над 20 регионами России. Над Ленинградской областью были сбиты 54 дрона, загорелся порт Усть-Луга. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что последствия атаки ликвидированы, пострадавших нет.
Под Тверью обломки БПЛА повредили склад Wildberries. Сотрудники не пострадали. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь проинформировал, что ночью было уничтожено около 20 беспилотников в Каменске-Шахтинском и Каменском районе.