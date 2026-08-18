Число пострадавших от удара беспилотника по Энергодару выросло до 16
Число раненых от удара дрона по автобусной остановке в Энергодаре выросло до 16. Об этом сообщил мэр Максим Пухов в своем официальном канале в мессенджере Max.
Глава администрации уточнил, что число пострадавших составило 17 человек, из которых один погиб, а 16 получили ранения. Трое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, состояние остальных врачи оценивают как удовлетворительное. Также Пухов принес соболезнования родным и близким погибшего.
18 августа мэр города – спутника Запорожской АЭС сообщил об ударе украинского дрона по остановке. Глава города уточнил, что удар был нанесен около 06:00 мск в первом микрорайоне Энергодара.
3 августа вооруженные силы Украины с помощью дронов заминировали дороги в промзоне и на въезде в Энергодар. В результате взрыва пострадали четверо сотрудников Запорожской АЭС, которые ехали на работу. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще двое получили легкие травмы.