Число пострадавших от удара беспилотника по Энергодару выросло до 16

Глава администрации уточнил, что число пострадавших составило 17 человек, из которых один погиб, а 16 получили ранения. Трое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, состояние остальных врачи оценивают как удовлетворительное. Также Пухов принес соболезнования родным и близким погибшего.