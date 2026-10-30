Сотрудник ЗАЭС погиб при атаке украинского беспилотника
Сотрудник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) погиб в результате атаки украинского беспилотника, сообщили на станции.
По данным ЗАЭС, погибший работал сварщиком. В момент удара он направлялся на работу на электросамокате. Как отметили на станции, удар был нанесен по двигавшемуся человеку.
В администрации станции произошедшее расценили как целенаправленную атаку на персонал. Там заявили, что подобные действия усиливают напряженность и могут повлиять на ядерную безопасность объекта.
Коллектив ЗАЭС и госкорпорация «Росатом» выразили соболезнования родным и близким погибшего. Семье сотрудника пообещали оказать необходимую помощь и поддержку.
22 октября директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что с 2022 г. более 50 сотрудников станции получили ранения разной степени тяжести от украинских атак.
В середине октября украинский беспилотник атаковал станционный автобус ЗАЭС. К моменту атаки автобус уже доставил сотрудников в город и возвращался без пассажиров. Машина была повреждена, обошлось без пострадавших. Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина на следующий день сообщила, что инспекторам МАГАТЭ продемонстрируют поврежденный автобус.