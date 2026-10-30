Сотрудник ЗАЭС погиб при атаке украинского беспилотника

В середине октября украинский беспилотник атаковал станционный автобус ЗАЭС. К моменту атаки автобус уже доставил сотрудников в город и возвращался без пассажиров. Машина была повреждена, обошлось без пострадавших. Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина на следующий день сообщила, что инспекторам МАГАТЭ продемонстрируют поврежденный автобус.