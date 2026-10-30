Axios: генерал США признался в утечке секретных данных об Украине и Иране

Согласно отчету, утечки начались в июне 2025 г. Для передачи информации журналистам генерал использовал мессенджер Signal, а с одним из представителей прессы лично встретился в ресторане в Арлингтоне. Во время встречи Сильвия, по данным расследования, пересказал секретные сведения об американской военной помощи Украине. При этом он не согласовывал контакты с пресс-службой Пентагона.