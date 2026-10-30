Axios: генерал США признался в утечке секретных данных об Украине и Иране
Бывший директор управления стратегии, планирования и политики Объединенного штаба ВС США генерал-лейтенант Бретт Сильвия признался в передаче секретных сведений об Украине и Иране двум журналистам. Об этом сообщает Axios со ссылкой на внутренний отчет Пентагона о расследовании.
По данным издания, генерал признался в разглашении информации после четырех неудачных проверок на полиграфе. Его показания были записаны на видео, рассказал американский чиновник. Министр обороны США Пит Хегсет уволил Сильвию на этой неделе.
Согласно отчету, утечки начались в июне 2025 г. Для передачи информации журналистам генерал использовал мессенджер Signal, а с одним из представителей прессы лично встретился в ресторане в Арлингтоне. Во время встречи Сильвия, по данным расследования, пересказал секретные сведения об американской военной помощи Украине. При этом он не согласовывал контакты с пресс-службой Пентагона.
Американские чиновники подозревают, что генерал намеренно удалил переписку с одним из журналистов в Signal. Сам Сильвия утверждал, что сделал это случайно. На запрос Axios о комментарии он не ответил.
29 октября Fox News сообщил об увольнении Сильвии на фоне расследования утечек секретной информации. По данным телеканала, материалы проверки были переданы в минюст США.
Ранее Хегсет заявил о масштабных увольнениях высших офицеров. По его словам, за время второго президентского срока Дональда Трампа вооруженные силы США покинули около 10% генералов и адмиралов всех видов войск.