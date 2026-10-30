В ЕС 12 стран договорились выдать 42,6 млн баррелей нефти из резервов
12 стран Евросоюза согласовали ускоренное высвобождение 42,6 млн баррелей нефти и нефтепродуктов из стратегических запасов до конца января 2027 г. Из этого объема 20,5 млн баррелей придется на дизельное топливо, сообщает Agence Europe.
Совместную декларацию подписали Германия, Франция, Италия, Бельгия, Дания, Греция, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Португалия и Швеция. Страны призвали Еврокомиссию контролировать высвобождение запасов через координационную группу по нефти. Ход выполнения договоренностей планируется обсудить на декабрьском заседании Совета ЕС по энергетике.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что власти стран ЕС предпринимают максимальные усилия для стабилизации рынка дизельного топлива перед зимой. Он предупредил о предстоящем сложном зимнем периоде из-за высоких цен на газ и нефтепродукты. При этом, по словам еврокомиссара, угрозы перебоев с энергоснабжением пока нет.
11 октября Международное энергетическое агентство (МЭА) призвало ускорить высвобождение дизеля из стратегических запасов. Глава агентства Фатих Бироль предложил странам выполнить ранее взятые обязательства и рассмотреть дополнительные поставки топлива на мировой рынок.
2 октября президент Франции Эммануэль Макрон объявил о договоренности стран G7 высвободить до 100 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в течение четырех месяцев. Мера направлена на снижение мировых цен на топливо, прежде всего на дизель.