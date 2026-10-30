В ЕС 12 стран договорились выдать 42,6 млн баррелей нефти из резервов

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что власти стран ЕС предпринимают максимальные усилия для стабилизации рынка дизельного топлива перед зимой. Он предупредил о предстоящем сложном зимнем периоде из-за высоких цен на газ и нефтепродукты. При этом, по словам еврокомиссара, угрозы перебоев с энергоснабжением пока нет.