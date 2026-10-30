ФНС начала штрафовать самозанятых за «отмену чеков»

Глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук считает, что проблема сокрытия распространенная. Зарегистрированные самозанятые могут отражать в приложении «Мой налог» лишь часть выручки, что особенно актуально для расчетов наличными, которые не оставляют банковского следа и потому сложнее выявляются, поясняет она. При этом системный контроль, особенно с участием банков и агрегаторов, может существенно повысить полноту уплаты налогов с безналичных расчетов, считает Мемрук.