ФНС начала штрафовать самозанятых за «отмену чеков»
ФНС начала выявлять самозанятых, которые неправомерно аннулируют чеки в приложении «Мой налог» и тем самым скрывают доходы. За девять месяцев ведомство привлекло к ответственности уже 3000 таких предпринимателей благодаря апробации скоринговой модели, заявил начальник управления оперативного контроля службы Владимир Мальцев. Об этом рассказали «Ведомости».
Важными признаками обмана ФНС Мальцев назвал систематичность таких действий и отмену чека партнером плательщика НПД, например цифровой посреднической платформой или банком. Он напомнил, что Налоговый кодекс предусматривает специальную ответственность для плательщиков НПД за сокрытие доходов. Штраф составляет 20% от суммы операции при первом нарушении и 100% при повторном.
Глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук считает, что проблема сокрытия распространенная. Зарегистрированные самозанятые могут отражать в приложении «Мой налог» лишь часть выручки, что особенно актуально для расчетов наличными, которые не оставляют банковского следа и потому сложнее выявляются, поясняет она. При этом системный контроль, особенно с участием банков и агрегаторов, может существенно повысить полноту уплаты налогов с безналичных расчетов, считает Мемрук.
«Усиление контроля – вынужденная мера: если для всех установлены понятные правила, они должны соблюдаться», – уверен исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин. При этом у ФНС сегодня есть возможность выстраивать работу на основе большой аналитики и цифровых сервисов, сопоставлять сведения и выявлять конкретные риски, напоминает Шубин.
«Ведомости» писали, что самозанятые в 2025 г. заработали чуть более 3 трлн руб., что на 38,6% больше показателя 2024 г. Более чем на треть выросли и начисленные им налоги: по итогам 2025 г. они составили 136 млрд руб. после 99,8 млрд руб. в 2024 г.