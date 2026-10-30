Аэропорт Нижнего Новгорода принял 30 московских рейсов

Аэропорт «Чкалов» в Нижнем Новгороде принял 30 самолетов, направлявшихся в Москву, в качестве запасного аэродрома в связи с действовавшими в течение ночи ограничениями на полеты в столичных аэропортах. Об этом сообщили в воздушной гавани.