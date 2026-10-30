Аэропорт Нижнего Новгорода принял 30 московских рейсов
Аэропорт «Чкалов» в Нижнем Новгороде принял 30 самолетов, направлявшихся в Москву, в качестве запасного аэродрома в связи с действовавшими в течение ночи ограничениями на полеты в столичных аэропортах. Об этом сообщили в воздушной гавани.
Как отметили в сообщении аэропорта, для обслуживания прибывших бортов в аэропорту сформировали оперативный штаб. В него вошли руководители служб авиагавани, представители авиакомпаний и топливозаправочных организаций. Кроме того, к работе привлекли дополнительный персонал.
Пассажиры перенаправленных рейсов по решению экипажей остаются в здании терминала в ожидании возможности вылета, уточнили в аэропорту.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера в направлении столицы и области летели 862 украинских беспилотника, 170 БПЛА нейтрализовали на подлете к Москве.
Столичный мэр также писал, что с ночи 30 октября на подлете к Москве уже уничтожено 87 БПЛА. Вечером 29 октября Собянин сообщал об уничтожении 22 беспилотников, направленных на Москву.