Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,072-1,06%MGTS1 374-0,72%CHKZ14 950-0,33%IMOEX2 517,93+1,03%RTSI984,65+1,17%RGBI112,38+0,06%RGBITR778,32+0,1%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Аэропорт Нижнего Новгорода принял 30 московских рейсов

Ксения Наумчик
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Аэропорт «Чкалов» в Нижнем Новгороде принял 30 самолетов, направлявшихся в Москву, в качестве запасного аэродрома в связи с действовавшими в течение ночи ограничениями на полеты в столичных аэропортах. Об этом сообщили в воздушной гавани.

Как отметили в сообщении аэропорта, для обслуживания прибывших бортов в аэропорту сформировали оперативный штаб. В него вошли руководители служб авиагавани, представители авиакомпаний и топливозаправочных организаций. Кроме того, к работе привлекли дополнительный персонал.

Пассажиры перенаправленных рейсов по решению экипажей остаются в здании терминала в ожидании возможности вылета, уточнили в аэропорту.

Ночью во всех московских аэропортах – «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский» (Раменское) – ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В связи с ограничениями воздушного пространства Московского авиаузла санкт-петербургский аэропорт «Пулково» также принял 27 самолетов.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера в направлении столицы и области летели 862 украинских беспилотника, 170 БПЛА нейтрализовали на подлете к Москве.

Столичный мэр также писал, что с ночи 30 октября на подлете к Москве уже уничтожено 87 БПЛА. Вечером 29 октября Собянин сообщал об уничтожении 22 беспилотников, направленных на Москву.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте