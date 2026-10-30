Редакция «Новой газеты» объявила о закрытии издания
Редакция «Новой газеты»
По словам журналистов, одновременно с уведомлением о выселении из офиса была отключена система пожертвований от читателей, что лишило издание источника финансирования.
«9 ноября мы погасим свет в нашем доме, где прожили 30 лет, выключим серверы и уйдем», – говорится в заявлении. Редакция также сообщила о намерении выпустить последний номер газеты.
В числе причин прекращения работы журналисты назвали блокировку интернет-ресурсов, потерю регистрации СМИ, уголовное преследование сотрудников и другие ограничения. Первый номер «Новой газеты» вышел в апреле 1993 г.
15 октября главный редактор издания Сергей Соколов был допрошен в Следственном комитете в качестве свидетеля по делу о незаконном использовании персональных данных. После допроса его отпустили.