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Редакция «Новой газеты» объявила о закрытии издания

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Редакция «Новой газеты» (считается в России иноагентом) объявила о прекращении работы с 9 ноября. В этот день сотрудники намерены покинуть офис и отключить серверы, следует из заявления издания.

По словам журналистов, одновременно с уведомлением о выселении из офиса была отключена система пожертвований от читателей, что лишило издание источника финансирования.

«9 ноября мы погасим свет в нашем доме, где прожили 30 лет, выключим серверы и уйдем», – говорится в заявлении. Редакция также сообщила о намерении выпустить последний номер газеты.

В числе причин прекращения работы журналисты назвали блокировку интернет-ресурсов, потерю регистрации СМИ, уголовное преследование сотрудников и другие ограничения. Первый номер «Новой газеты» вышел в апреле 1993 г.

15 октября главный редактор издания Сергей Соколов был допрошен в Следственном комитете в качестве свидетеля по делу о незаконном использовании персональных данных. После допроса его отпустили.

4 сентября Минюст России внес «Новую газету» в реестр иноагентов. В апреле в редакции прошли обыски по делу о незаконном использовании персональных данных. В сентябре 2022 г. суд аннулировал регистрацию печатного издания по иску Роскомнадзора.

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