Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Обыски в «Новой газете» связаны с делом о персональных данных

Ведомости

Обыски в московской редакции «Новой газеты» проходят в рамках расследования дела о незаконном использовании персональных данных. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По данным источника, силовики проверяют издание, в том числе на возможные связи с «Новой газетой Европа» (признана в РФ нежелательной организацией) и «Антивоенным комитетом России» (признан террористической организацией).

До этого сама «Новая газета» сообщила в своем Telegram-канале о проведении обысков. В редакции заявили, что причины происходящего им не известны, а адвокатов на момент публикации в офис не допускали.

На сайте МВД по Москве говорится о возбуждении дела по статье о незаконном использовании персональных данных граждан «при создании информационных статей и материалов негативного содержания» о россиянах (ст. 272.1 УК РФ). Правда, конкретное издание в сообщении ведомства не указывается.

В 2022 г. суд аннулировал лицензию СМИ «Новой газеты» по иску Роскомнадзора. Основанием стало непредоставление устава редакции в установленный законом срок. В издании уточняли, что претензии касались печатной версии.

В июне 2023 г. Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность организации Novaja Gazeta Europe, зарегистрированной в 2022 г. как юридическое лицо интернет-издания «Новая газета. Европа».

В сентябре 2023 г. Минюст включил главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова (считается в России иноагентом) в реестр иноагентов. В ведомстве поясняли, что он распространял материалы иноагентов и использовал иностранные площадки для публикации мнений, направленных на «формирование негативного отношения к внутренней и внешней политике России».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте