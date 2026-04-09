Обыски в «Новой газете» связаны с делом о персональных данных
Обыски в московской редакции «Новой газеты» проходят в рамках расследования дела о незаконном использовании персональных данных. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
По данным источника, силовики проверяют издание, в том числе на возможные связи с «Новой газетой Европа» (признана в РФ нежелательной организацией) и «Антивоенным комитетом России» (признан террористической организацией).
До этого сама «Новая газета» сообщила в своем Telegram-канале о проведении обысков. В редакции заявили, что причины происходящего им не известны, а адвокатов на момент публикации в офис не допускали.
На сайте МВД по Москве говорится о возбуждении дела по статье о незаконном использовании персональных данных граждан «при создании информационных статей и материалов негативного содержания» о россиянах (ст. 272.1 УК РФ). Правда, конкретное издание в сообщении ведомства не указывается.
В 2022 г. суд аннулировал лицензию СМИ «Новой газеты» по иску Роскомнадзора. Основанием стало непредоставление устава редакции в установленный законом срок. В издании уточняли, что претензии касались печатной версии.
В июне 2023 г. Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность организации Novaja Gazeta Europe, зарегистрированной в 2022 г. как юридическое лицо интернет-издания «Новая газета. Европа».
В сентябре 2023 г. Минюст включил главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова