Суд аннулировал лицензию «Новой газеты»
Басманный суд Москвы принял решение аннулировать лицензию СМИ «Новой газеты» по иску Роскомнадзора, об этом сообщило агентство «РИА Новости».
В конце июля Роскомнадзор потребовал отозвать лицензию «Новой газеты» из-за того, что газета не предоставила устав редакции в установленный законом о СМИ срок. В самой «Новой газете» пояснили, что речь идет о претензии к печатной версии издания, соответствующий иск был зарегистрирован 26 июля.
28 марта Роскомнадзор вынес второе предупреждение редакции и учредителю «Новой газеты» за упоминание НКО-иноагента без маркировки. Первое аналогичное предупреждение издание получило 22 марта. Роскомнадзор потребовал незамедлительно отредактировать материал и сообщить об этом. «Новая газета» приостановила основную деятельность в конце марта 2022 г.
Ранее «Новую газету» также оштрафовали в общей сумме на 650 000 руб. за злоупотребление свободой СМИ. По версии суда, издание публиковало заведомо ложную общественно значимую информацию под видом достоверной. По этой статье максимальный штраф для юридических лиц может достигать 500 000 руб.
«Новая газета» была основана в 1993 г., главный редактор издания Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира в 2021 г. вместе с журналисткой с Филиппин Марией Рессе. Большая часть премии (около 40,2 млн руб.) была передана Муратовым на благотворительность, а уже в июне этого года Муратов продал свою медаль на аукционе за $103,5 млн.
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