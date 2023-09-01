Минюст внес нобелевского лауреата Муратова в реестр иноагентов

Минюст внес нобелевского лауреата Муратова в реестр иноагентовВсего в список попали девять физлиц и одна организация
Минюст внес лауреата Нобелевской премии мира, главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова в реестр иноагентов, следует из обновленного перечня ведомства.
В Минюсте пояснили, что Муратов был включен в реестр иноагентов, поскольку распространял материалы иноагентов, «использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике России».
Помимо Муратова в реестр иноагентов были включены восемь человек и одна организация. Среди них – экономист, профессор Чикагского университета и бывший проректор Российской экономической школы (РЭШ) Константин Сонин, бывший депутат заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник, экс-участник Comedy Club Руслан Белый, бывший журналист «Эха Москвы» (ликвидировано в марте 2022 г. по решению собственников) Ксения Ларина (настоящее имя – Оксана Баршева), писатель Олег Радзинский и др. Помимо этого в реестр иноагентов было включено движение «Новая Тыва».
Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира в октябре 2021 г. Вместе с ним премию получила филиппинская журналистка Мария Ресса. Нобелевский комитет тогда пояснил, что премия была присуждена им за усилия по защите свободы выражения мнений, что «является предпосылками демократии и прочного мира».
Муратов, по заявлению Нобелевского комитета, «на протяжении десятилетий защищал свободу слова в России». В 1993 г. он стал одним из основателей «Новой газеты», которая была «важным источником информации о критических аспектах российского общества, которые редко упоминаются в других СМИ».
«Новая газета» приостановила работу в марте 2022 г. после двух предупреждений от Роскомнадзора за упоминание НКО-иноагента без маркировки. После этого появился журнал «Новая рассказ-газета». В конце июля 2022 г. Роскомнадзор потребовал отозвать лицензию «Новой газеты», поскольку издание не предоставило устав редакции в установленный законом о СМИ срок. В начале сентября Басманный суд Москвы принял решение аннулировать лицензию «Новой газеты». На следующий день суд принял аналогичное решение в отношении «Новой рассказ-газеты». 15 сентября Верховный суд РФ по иску Роскомнадзора лишил лицензии сайт «Новой газеты».