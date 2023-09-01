Минюст внес нобелевского лауреата Муратова в реестр иноагентов

«Новая газета» приостановила работу в марте 2022 г. после двух предупреждений от Роскомнадзора за упоминание НКО-иноагента без маркировки. После этого появился журнал «Новая рассказ-газета». В конце июля 2022 г. Роскомнадзор потребовал отозвать лицензию «Новой газеты», поскольку издание не предоставило устав редакции в установленный законом о СМИ срок. В начале сентября Басманный суд Москвы принял решение аннулировать лицензию «Новой газеты». На следующий день суд принял аналогичное решение в отношении «Новой рассказ-газеты». 15 сентября Верховный суд РФ по иску Роскомнадзора лишил лицензии сайт «Новой газеты».