Генпрокуратура признала нежелательной «Новую газету Европа»

Там добавили, что в основном издание пишет «ложную информацию о якобы массовых нарушениях прав» в России и обвиняет страну в «развязывании войны на Украине». Вместе с этим, как утверждает Генпрокуратура, газета распространяет материалы экстремистских и признанных нежелательными на территории РФ организаций.