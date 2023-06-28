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Генпрокуратура признала нежелательной «Новую газету Европа»

Ведомости

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной организации BDR Novaja Gazeta-Europe – «Новая газета Европа». Об этом сообщили в ведомстве.

В Генпрокуратуре пояснили, что организация была основана латвийским журналистом с российским гражданством Кириллом Мартыновым, который признан в России иноагентом.

«Фактически указанная организация осуществляет деятельность по созданию и распространению тенденциозных информационных материалов в ущерб интересам Российской Федерации», – говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что в основном издание пишет «ложную информацию о якобы массовых нарушениях прав» в России и обвиняет страну в «развязывании войны на Украине». Вместе с этим, как утверждает Генпрокуратура, газета распространяет материалы экстремистских и признанных нежелательными на территории РФ организаций.

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В Генпрокуратуре пришли к выводу, что деятельность газеты «представляет угрозу основам конституционного строя» и безопасности государству.

Вместе с этим в ведомстве добавили, что в работе «Новой газеты Европа» участвуют бывшие члены редакции российской «Новой газеты», которую ранее Басманный райсуд лишил свидетельства о регистрации как СМИ из-за нарушений закона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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