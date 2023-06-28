Генпрокуратура признала нежелательной «Новую газету Европа»
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной организации BDR Novaja Gazeta-Europe – «Новая газета Европа». Об этом сообщили в ведомстве.
В Генпрокуратуре пояснили, что организация была основана латвийским журналистом с российским гражданством Кириллом Мартыновым, который признан в России иноагентом.
«Фактически указанная организация осуществляет деятельность по созданию и распространению тенденциозных информационных материалов в ущерб интересам Российской Федерации», – говорится в сообщении ведомства.
Там добавили, что в основном издание пишет «ложную информацию о якобы массовых нарушениях прав» в России и обвиняет страну в «развязывании войны на Украине». Вместе с этим, как утверждает Генпрокуратура, газета распространяет материалы экстремистских и признанных нежелательными на территории РФ организаций.
В Генпрокуратуре пришли к выводу, что деятельность газеты «представляет угрозу основам конституционного строя» и безопасности государству.
Вместе с этим в ведомстве добавили, что в работе «Новой газеты Европа» участвуют бывшие члены редакции российской «Новой газеты», которую ранее Басманный райсуд лишил свидетельства о регистрации как СМИ из-за нарушений закона.