РКН ограничил доступ к сайтам «Новой газеты» и «Свободного пространства»
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Новой газеты» и ее проекта «Свободное пространство», следует из данных сервиса ведомства по проверке ограничения доступа к сайтам.
«Ограничивается доступ к сайту», – говорится в отчете сервиса. Сотрудник «Ведомостей» также не смог получить доступ к обоим сайтам.
5 сентября Басманный суд Москвы лишил лицензии печатную версию «Новой газеты» из-за того, что газета не предоставила устав редакции в установленный законом о СМИ срок. Главный редактор Дмитрий Муратов назвал решение суда «ничтожным, заказным, политическим» и не имеющим под собой оснований.
8 марта Роскомнадзор вынес второе предупреждение редакции и учредителю «Новой газеты» за упоминание НКО-иноагента без маркировки. Первое аналогичное предупреждение издание получило 22 марта. Роскомнадзор потребовал незамедлительно отредактировать материал и сообщить об этом. «Новая газета» приостановила основную деятельность в конце марта 2022 г.
«Новая газета» была основана в 1993 г., главный редактор издания Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира в 2021 г. вместе с журналисткой с Филиппин Марией Рессе. Большая часть премии (около 40,2 млн руб.) была передана Муратовым на благотворительность, а уже в июне этого года Муратов продал свою медаль на аукционе за $103,5 млн.
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