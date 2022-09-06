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Суд лишил лицензии «Новую рассказ-газету»

Ведомости

Басманный суд Москвы признал недействительным свидетельство о регистрации СМИ издательского дома «Новая рассказ-газета», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Удовлетворить административное исковое заявление Роскомнадзора об отзыве свидетельства о регистрации у ИД "Новая рассказ-газета"», – сообщили там.

Свой иск представители Роскомнадзора обосновали отсутствием у «Новой рассказ-газеты» публикаций в течение длительного времени. Защита издания, в свою очередь, заявила об отсутствии у требований регулятора правовых оснований.

Накануне суд лишил лицензии печатную версию «Новой газеты» из-за того, что газета не предоставила устав редакции в установленный законом о СМИ срок. Главный редактор Дмитрий Муратов назвал решение суда «ничтожным, заказным, политическим» и не имеющим под собой оснований.

28 марта Роскомнадзор вынес второе предупреждение редакции и учредителю «Новой газеты» за упоминание НКО-иноагента без маркировки. Первое аналогичное предупреждение издание получило 22 марта. Роскомнадзор потребовал незамедлительно отредактировать материал и сообщить об этом. В тот же день редакция издания объявила, что приостанавливает выпуск газеты в бумажном и электронном виде «до конца спецоперации России на Украине».

7 апреля уехавшие из России сотрудники «Новой газеты» запустили новое издание «Новая газета. Европа», которое в конце того же месяца было заблокировано Роскомнадзором. Позднее в середине июля журналисты издания объявили о запуске «Новой рассказ-газеты», однако и сайт этого проекта вскоре был заблокирован за дискредитацию ВС России.

«Новая газета» была основана в 1993 г., главный редактор издания Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира в 2021 г. вместе с журналисткой с Филиппин Марией Рессе. Большая часть премии (около 40,2 млн руб.) была передана Муратовым на благотворительность, а уже в июне этого года Муратов продал свою медаль на аукционе за $103,5 млн. У истоков издания стоял и другой лауреат Нобелевской премии мира – единственный президент СССР Михаил Горбачев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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