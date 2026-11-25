Правительство Молдавии продлило режим ЧП в сфере энергетики
Правительство Молдавии продлило режим ЧП на 30 дней для предупреждения рисков в энергетическом секторе. Об этом Национальный центр управления кризисами страны сообщил на своем сайте.
Решение принято с учетом оценки угроз для энергоснабжения в холодный сезон 2026–2027 гг. Среди основных рисков власти назвали сокращение гарантированных объемов импорта электроэнергии из Румынии с декабря, зависимость от закупок электричества за рубежом и снижение генерирующих мощностей в регионе.
Кроме того, власти отметили низкий уровень запасов дизельного топлива, возможные перебои в работе некоторых АЗС, риски для стабильности газотранспортной системы и вероятность сильных холодов, которые могут увеличить спрос на энергию. Координировать действия будет Национальная комиссия по управлению кризисами при поддержке центра, а министерство энергетики займется отраслевым управлением.
22 сентября парламент Молдавии одобрил введение режима ЧП в энергетике и водоснабжении страны сроком на 60 дней. Премьер-министр Молдавии Василе Тофан заявил, что чрезвычайные меры необходимы, чтобы правительство могло оперативно реагировать на возможные перебои с подачей электричества и воды.
28 июля власти Молдавии объявляли о введении режима тревоги в энергетическом секторе сроком на 30 дней. Решение было связано с дефицитом горючего в стране и было принято на специальном заседании кабинета министров.