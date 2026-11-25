Кроме того, власти отметили низкий уровень запасов дизельного топлива, возможные перебои в работе некоторых АЗС, риски для стабильности газотранспортной системы и вероятность сильных холодов, которые могут увеличить спрос на энергию. Координировать действия будет Национальная комиссия по управлению кризисами при поддержке центра, а министерство энергетики займется отраслевым управлением.