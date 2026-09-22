Молдавия ввела режим чрезвычайного положения в энергетике

Reuters напомнил, что власти страны заявляли о рисках для энергоснабжения из-за низкого уровня воды в Днестре. Республика также сильно зависит от импорта газа, нефти и электроэнергии. Агентство уточнило, что президент Молдавии Майя Санду говорила о необходимости быть готовым к возможному ухудшению ситуации и быстро принимать меры.