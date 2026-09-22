Молдавия ввела режим чрезвычайного положения в энергетике
Парламент Молдавии одобрил введение чрезвычайного положения (ЧП) в энергетике и водоснабжении сроком на 60 дней с 26 сентября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на молдавское правительство.
По данным агентства, за введение режима ЧП проголосовали 54 депутата, против – 20. Еще 22 депутата не приняли участия в голосовании. Премьер-министр Молдавии Василе Тофан заявил, что чрезвычайные меры необходимы, чтобы правительство могло оперативно реагировать на возможные перебои с подачей электричества и воды.
Reuters напомнил, что власти страны заявляли о рисках для энергоснабжения из-за низкого уровня воды в Днестре. Республика также сильно зависит от импорта газа, нефти и электроэнергии. Агентство уточнило, что президент Молдавии Майя Санду говорила о необходимости быть готовым к возможному ухудшению ситуации и быстро принимать меры.
Правительство республики уже вводило подобные меры. 28 июля Молдавия объявила о введении режима тревоги в энергетическом секторе сроком на 30 дней. Решение было связано с дефицитом горючего в стране и было принято на специальном заседании кабинета министров.