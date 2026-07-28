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Молдавия ввела режим ЧП в энергетике из-за дефицита топлива

Ведомости

Правительство Молдавии объявило о введении режима тревоги в энергетическом секторе сроком на 30 дней. Решение связано с дефицитом горючего в стране и было принято на специальном заседании кабинета министров, заявил премьер-министр республики Василе Тофан, передает «Sputnik Молдова».

«Падение уровня воды в реке Дунай привело к перебоям в поставках нефтепродуктов баржами в порт Джурджулешты, что уже вызвало нехватку горючего на десятках автозаправочных станций накануне активного сельскохозяйственного сезона», – пояснил решение Тофан на заседании.

Он добавил, что трудности возникли из-за логистических сбоев в Румынии, откуда республика получает 70% дизельного топлива. Запасы солярки отсутствовают на 53 автозаправочных станциях из около 600 работающих в стране.

Власти уточнили, что постановление о введении режима тревоги вступит в силу после публикации в «Официальном вестнике».

Ранее Молдавия получала 65–70% электроэнергии за счет поставок от Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье. Она прекратила подачу электроэнергии 1 января 2025 г.

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