Молдавия ввела режим ЧП в энергетике из-за дефицита топлива

Правительство Молдавии объявило о введении режима тревоги в энергетическом секторе сроком на 30 дней. Решение связано с дефицитом горючего в стране и было принято на специальном заседании кабинета министров, заявил премьер-министр республики Василе Тофан, передает «Sputnik Молдова».